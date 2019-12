Am Donnerstag treffen sich zwei Mannschaften am Mercedes-Platz, deren Formkurve zuletzt nach unten ausschlug. Dabei hatte für die Düsseldorfer das Wochenende mit dem Heimsieg gegen Augsburg (11.000 Zuschauer, na sagt mal) gut begonnen dann aber mit dem 1:2 in Straubing geendet. Die DEG ist sicher neben den Haien ein Konkurrent der Eisbären um - sagen wir mal - Rang vier. Insofern wird das Aufeinandertreffen besonders spannend. Der geschätzte Kollege Bernd Schwickerath hat die Situation in Düsseldorf lesenswert zusammengefasst: