Leon Gawanke will zu den Eisbären Leon Gawanke, der eigentlich für das Farmteam des NHL-Clubs Winnipeg Jets spielt, will sich an die Eisbären ausleihen lassen. Grund ist die Corona-Pause in den Eishockey-Ligen Nordamerikas. Noch ist unklar, wann die NHL und die darunter angesiedelte AHL mit Manitoba wieder starten können. „Wir versuchen, das zu machen, das ist kein Geheimnis. Ich denke, das sollte funktionieren“, sagte der 21 Jahre alte Gawanke alte der „Berliner Morgenost“ (Donnerstag) zum angestrebten Leihgeschäft. Die Eisbären gehen davon aus, nach der Corona-Pause am 6. Oktober in der Champions Hockey League (CHL) gegen das schwedische Spitzenteam Lulea HF die neue Saison zu eröffnen. Gawanke hatte in der Jugend für die Eisbären gespielt. Seit Beginn der weltweiten Corona-Krise im März trainiert er nun schon bei den Profis der Eisbären mit. (dpa)