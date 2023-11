Raúl-Gerücht platzt fast wie Isco Nenad Bjelica könnte neuer Trainer des 1. FC Union Berlin werden

Mit großen spanischen Namen im Dienste von Real Madrid hat der 1. FC Union Berlin in diesem Jahr schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ende Januar 2023 stand Francisco Román Alarcón Suárez, in der Fußballwelt besser bekannt als Isco, kurz vor einem Wechsel nach Köpenick. Der mehrfache Champions-League-Sieger war schon in Berlin, hatte den Medizincheck erfolgreich absolviert – dann platzte der Transfer auf der Zielgeraden.

Nun geisterte ein Name durch die Medienlandschaft, der Isco wie einen zweitklassigen Rumpelfuß aussehen lässt: Die einstige spanische Stürmerlegende Raúl González Blanco sollte Nachfolger von Urs Fischer als Trainer des 1. FC Union werden. Am Freitag hatte die „Bild“ von einem Interesse berichtet, laut „Kicker“ sollte Raúl sogar schon an diesem Sonntag vorgestellt werden.

Doch auch das Gerücht um den 102-fachen spanischen Nationalspieler, der seit 2019 für die zweite Mannschaft von Real Madrid in der dritten Liga verantwortlich ist, löste sich schnell in Luft auf. Noch in der Nacht zu Sonntag dementierte die spanische Sportzeitung „Marca“, die bei Real gewöhnlich gut unterrichtet ist, eine Einigung mit Union. Es bestehe zwar ein Interesse aus Berlin, Raúl wolle aber weiter in der Heimat bleiben.

Raúl Gonzalez Blanco arbeitet seit vier Jahren bei Real Madrids zweiter Mannschaft. © IMAGO/AFLOSPORT

Von einem kometenhaften Aufstieg von der Reserve zu den Profis, wie ihn etwa Zinedine Zidane vor einigen Jahren erlebte, ist Raúl weit entfernt. Laut „Marca“ hofft Raúl dennoch weiter auf den Cheftrainerjob beim größten Verein der Welt. Bisher habe er deshalb auch einige Angebote aus Spanien abgelehnt, unter anderem von Villarreal. Am Sonntagmittag schrieb auch der „Kicker“, dass Raúl nicht zu Union wechseln werde.

Am Sonntagmorgen tauchte dann ein neuer Name für die Berliner Trainerbank auf. Der italienische Sky-Journalist und selbsternannte Transferexperte Gianluca Di Marzio schrieb bei X, dass Nenad Bjelica kurz vor einer Einigung mit den Berlinern stehe. Der 52 Jahre alte Kroate ist derzeit vereinslos und war bis vor einem Monat bei Trabzonspor in der Türkei tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Austria Wien, Dinamo Zagreb und La Spezia. Als Spieler kennt er den deutschen Fußball aus drei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern.

Bjelica wäre die weitaus weniger schillernde Lösung, aber wohl auch die konventionellere. Im Gegensatz zu Raúl hat der Kroate viel Erfahrung im Profibereich und diese könnte in der aktuellen Situation des 1. FC Union entscheidend sein. Zwar haben die Berliner am Samstag nach neun Niederlagen in Serie beim 1:1 gegen den FC Augsburg endlich mal wieder einen Punkt geholt, in der Bundesliga sind sie mit als Tabellenvorletzter aber weiter abstiegsgefährdet.

Das Interimsduo Marco Grote und Marie-Louise Eta, das nach der Trennung von Fischer vor knapp zwei Wochen von der eigenen U 19 aufgerückt war, dürfte damit schon bald wieder Geschichte sein. „Ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir das Spiel gegen Braga auch begleiten“, hatte Grote am Samstag noch gesagt. So wie es aussieht, könnte am Mittwoch beim vorletzten Gruppenspiel der Champions League aber bereits der neue Trainer auf der Bank sitzen.