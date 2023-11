Raúl-Gerücht geplatzt Nenad Bjelica wird neuer Trainer des 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag bestätigte, wird Nenad Bjelica Nachfolger von Urs Fischer und soll den Klub vor dem Abstieg retten. Zuvor hatte „Sky Italia“ über die Einigung mit dem Kroaten berichtet.

„Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, wird Unions Präsident Dirk Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert. Bjelica wird am Sonntag um 16 Uhr auf einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei vorgestellt.

Am Samstag hatte Union durch ein 1:1 gegen den FC Augsburg die Negativserie von neun Bundesliganiederlagen in Folge beendet und sich auf Platz 17 verbessert. „Ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir das Spiel gegen Braga auch begleiten“, hatte Interimstrainer Marco Grote, der gemeinsam mit seiner Assistentin Marie-Louise Eta nach der Trennung von Urs Fischer zu den Profis aufgerückt war, nach dem Spiel gesagt.

Raúl Gonzalez Blanco arbeitet seit vier Jahren bei Real Madrids zweiter Mannschaft. © IMAGO/AFLOSPORT

Doch schon wenige Stunden nach dem Spiel deutete sich an, dass die Trainersuche doch schneller als gedacht beendet sein könnte. Nachdem zuerst die „Bild“ über ein Interesse Unions an Raúl berichtet hatte, sprach der „Kicker“ in der Nacht zu Sonntag von einer Einigung mit dem früheren spanischen Weltstar, der seit 2019 für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich ist.

Dieses Gerücht hielt sich allerdings nicht lange. Am Sonntagmorgen brachte der italienische Sky-Journalist und selbsternannte Transferexperte Gianluca Di Marzio dann den Namen Bjelica ins Spiel.

Der 52 Jahre alte Kroate war bis vor einem Monat bei Trabzonspor in der Türkei tätig und zuletzt vereinslos. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Austria Wien, Dinamo Zagreb und La Spezia. Als Spieler kennt er den deutschen Fußball aus drei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern. Er spricht fließend Deutsch, worauf Union schon immer großen Wert legt.

„Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen“, sagte Bjelica. „Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“ Der Kroate bringt mit Danijel Jumic einen Co-Trainer mit, Eta bleibt bis zur Rückkehr des pausierenden Sebastian Bönig im Assistentenstab der Profis, während Grote zur U 19 zurückkehrt.





Bjelica ist keine schillernde Lösung. Im Gegensatz zu Raúl hat der Kroate aber viel Erfahrung im Profibereich und diese könnte in der aktuellen Situation des 1. FC Union entscheidend sein. Zwar haben die Berliner am Samstag nach neun Niederlagen in Serie beim 1:1 gegen den FC Augsburg endlich mal wieder einen Punkt geholt, in der Bundesliga sind sie mit als Tabellenvorletzter aber weiter abstiegsgefährdet.

„Ich bin überzeugt, dass Nenad Bjelica mit seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer gut zu unserer Mannschaft passt. Wir werden alles daransetzen, die sportliche Situation zu verbessern und die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu meistern“, sagte Manager Oliver Ruhnert.