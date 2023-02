Super Bowl in den USA Amerikas inoffizieller Nationalfeiertag

Die Spannung steigt, am Sonntag ist es so weit. Die Entscheidung naht, und ganz Amerika sitzt auf dem Sofa, trinkt Bier, isst Pizza und Guacamole. Es ist der höchste inoffizielle Feiertag der Nation, und er steht in einer Reihe mit Unabhängigkeitstag, Muttertag und Thanksgiving.

Ist es eine Religion, ein Kult – oder nur ein Finale im Football? Um 0:30 Uhr deutscher Zeit ist jedenfalls Kickoff. Dann beginnt der Super Bowl 2023. Ausgetragen wird er, wie bereits 2008 und 2015, im State Farm Stadium in Glendale, etwa 20 Kilometer von Arizonas Hauptstadt Phoenix entfernt.

Reguläre Tickets kosten 600 Dollar und sind nur über eine Lotterie der „National Football League“ (NFL) erhältlich. Die Schwarzmarktpreise beginnen bei 5000 bis 6000 Dollar. Die Skala ist nach oben offen. Ach ja, wer spielt eigentlich? Die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Aber das interessiert nur die Experten.

Was erklärt den Hype um diesen Tag? Da ist zum einen das Spiel selbst, ein harter Sport mit viel Körpereinsatz. Kraft, Wendigkeit, Lauf-, Werf- und Fangfähigkeiten sind gefragt. Doch entscheidend ist oft die Strategie. Mühsamer Terraingewinn oder langer Pass? Soll der Werfer attackiert oder der Empfänger abgeschirmt werden? Mann- oder Raumdeckung? Es gilt vor allem, den Gegner zu überraschen.

Zum anderen zählt das Drumherum. Die Werbeclips sind die teuersten des Jahres. Mal patriotisch, mal lustig, immer kreativ. Dann die 15-minütige Halbzeitshow, in diesem Jahr mit der neunmaligen Grammy-Gewinnerin Rihanna.

Legendär war das „Nipplegate“ aus dem Jahr 2004, als Justin Timberlake die Brust von Janet Jackson entblößte. Ein Skandal! Die Medienaufsicht verhängte hohe Strafgelder. In der Halbzeitshow auftreten zu dürfen, wird als Ehre betrachtet, die Stars nehmen keine Gage.

Im vergangenen Jahr gewannen die Los Angeles Rams den Super Bowl. © AFP

Die zehn meistgesehenen TV-Sendungen in der US-Geschichte sind allesamt Super-Bowl-Spiele. In der Halbzeitpause bricht in einigen Städten gelegentlich die Wasserversorgung zusammen, weil zu viele Menschen zur selben Zeit die Klospülung bedienen. Am Montag nach dem Spiel melden sich traditionell mehr Amerikaner krank als an jedem anderen Tag im Jahr.

Tom Brady hat es diesmal nicht geschafft. Mit den Tampa Bay Buccaneers war der 45-jährige Quarterback in den Playoffs ausgeschieden und hatte in der vergangenen Woche in einem kurzen Video unter Tränen seinen Rücktritt vom Profi-Football verkündet. Zum zweiten Mal, jetzt aber definitiv.

Brady ist der erfolgreichste Football-Spieler aller Zeiten. Seine Fans verschicken in den sozialen Netzwerken Ziegen-Emojis. Das steht für „Greatest of All Time“, abgekürzt „G.O.A.T.“.

Insgesamt sieben Mal hatte Brady den Super Bowl gewonnen, sechs Mal mit den New England Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers. Am Super-Bowl-Sonntag rückt das Land zusammen.

Demokraten? Republikaner? Das ist ebenso unwichtig wie die Klassenzugehörigkeit. Die einen zahlen mehrere tausend Dollar für eine Übernachtung, die anderen reisen mit Auto und Schlafsack an. Wer kein Ticket hat, baut sich ein Lager im Freien, schmeißt den Grill an und stellt den Fernseher daneben. Super Bowl ist Amerika. Man sollte ihn lieben.

