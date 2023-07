Wann spielt Deutschland? Der Spielplan der Fußball-WM 2023 der Frauen in chronologischer Reihenfolge

32 Teams, so viele wie noch nie, kämpfen in 64 Spielen um den Titel: Am 20. Juli beginnt die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Mit dabei ist die Auswahl von DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Die Austragungsorte sind in Australien und Neuseeland. Zuschauer:innen in Deutschland merken das an den Uhrzeiten der TV-Übertragungen von ARD und ZDF.

WM am frühen Morgen

Wegen der Zeitverschiebung von sechs bis acht (Australien) und zehn Stunden (Neuseeland) sind die Partien hierzulande vormittags, morgens und teils sogar mitten in der Nacht zu sehen. Der früheste Anpfiff ist um 2 Uhr deutscher Zeit, spätestens geht es um 13 Uhr los.

Zumindest für die Vorrundenpartien mit deutscher Beteiligung wurden aber Uhrzeiten gewählt, die relativ günstig für das hiesige Publikum liegen.

Dann spielt Deutschland Montag, 24. Juli 10:30 Uhr: Deutschland – Marokko Sonntag, 30. Juli 11.30 Uhr: Deutschland – Kolumbien Donnerstag, 3. August 12:00 Uhr: Südkorea – Deutschland ARD und ZDF übertragen alle Spiele der WM live im Fernsehen oder Internet.

Das Interesse an Fußballturnieren der Frauen nimmt zu: 17,9 Millionen Menschen verfolgten das EM-Finale zwischen England und Deutschland 2022 im Ersten. Zum Vergleich: In den Nullerjahren lag der Quotenrekord für ein Frauenfußballspiel bei knapp über zehn Millionen.

Eröffnet wird die Fußball-WM 2023 am 20. Juli um 9 Uhr mit dem Spiel Neuseeland gegen Norwegen. Die Gruppenphase geht bis zum 3. August.

Gruppenphase: Spieltage der Fußball-WM Donnerstag, 20. Juli 9:00 Uhr: Neuseeland – Norwegen

12:00 Uhr: Australien – Irland Freitag, 21. Juli 4:30 Uhr: Nigeria – Kanada

7:00 Uhr: Philippinen – Schweiz

9:30 Uhr: Spanien – Costa Rica Samstag, 22. Juli 3:00 Uhr: USA – Vietnam

9:00 Uhr: Sambia – Japan

11:30 Uhr: England – Haiti

14:00 Uhr: Dänemark – China Sonntag, 23. Juli 7:00 Uhr: Schweden – Südafrika

9:30 Uhr: Niederlande – Portugal

12:00 Uhr: Frankreich – Jamaika Montag, 24. Juli 8:00 Uhr: Italien – Argentinien

10:30 Uhr: Deutschland – Marokko

13:00 Uhr: Brasilien – Panama Dienstag, 25. Juli 4:00 Uhr: Kolumbien – Südkorea

7:30 Uhr: Neuseeland – Philippinen

10:00 Uhr: Schweiz – Norwegen Mittwoch, 26. Juli 7:00 Uhr: Japan – Costa Rica

9:30 Uhr: Spanien – Sambia

14:00 Uhr: Kanada – Irland Donnerstag, 27. Juli 3:00 Uhr: USA – Niederlande

9:30 Uhr: Portugal – Vietnam

12:00 Uhr: Australien – Nigeria Freitag, 28. Juli 2:00 Uhr: Argentinien – Südafrika

10:30 Uhr: England – Dänemark

13:00 Uhr: China – Haiti Samstag, 29. Juli 9:30 Uhr: Schweden – Italien

12:00 Uhr: Frankreich – Brasilien

14:30 Uhr: Panama – Jamaika Sonntag, 30. Juli 6:30 Uhr: Südkorea – Marokko

9:00 Uhr: Norwegen – Philippinen

9:00 Uhr: Schweiz – Neuseeland

11:30 Uhr: Deutschland – Kolumbien Montag, 31. Juli 9:00 Uhr: Japan – Spanien

9:00 Uhr: Costa Rica – Sambia

12:00 Uhr: Irland – Nigeria

12:00 Uhr: Kanada – Australien Dienstag, 1. August 9:00 Uhr: Vietnam – Niederlande

9:00 Uhr: Portugal – USA

13:00 Uhr: China – England

13:00 Uhr: Haiti – Dänemark Mittwoch, 2. August 9:00 Uhr: Argentinien – Schweden

9:00 Uhr: Südafrika – Italien

12:00 Uhr: Panama – Frankreich

12:00 Uhr: Jamaika – Brasilien Donnerstag, 3. August 12:00 Uhr: Marokko – Kolumbien

12:00 Uhr: Südkorea – Deutschland

Deutschland tritt bei der WM 2023 als zweimaliger Welt- und achtmaliger Europameister an. In der Gruppe H trifft das Team auf Kolumbien, Südkorea und Marokko. Die ersten beiden Teams der jeweiligen Gruppen ziehen in die K.o.-Phase ein. Deutschland gilt als Favorit in Gruppe H.

Die Gruppen der Fußball-WM Gruppe A Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz Gruppe B Australien

Irland

Kanada

Nigeria Gruppe C Costa Rica

Japan

Sambia

Spanien Gruppe D China

Dänemark

England

Haiti Gruppe E Niederlande

Portugal

USA

Vietnam Gruppe F Brasilien

Frankreich

Jamaika

Panama Gruppe G Argentinien

Italien

Schweden

Südafrika Gruppe H Deutschland

Kolumbien

Marokko

Südkorea

Wer wird Weltmeister? Gute Chancen werden den USA zugerechnet. Das US-Team will den Titel zum dritten Mal in Folge holen, was noch niemandem gelungen ist.

Zu den Top-Favoriten zählen außerdem Europameister England und Brasilien, das Team ist achtmaliger Gewinner der Südamerikameisterschaft.

Die K.o.-Phase der Fußball-WM

Die Achtelfinals Samstag, 5. August 7:00 Uhr: Sieger Gr. A – Zweiter Gr. C

10:00 Uhr: Sieger Gr. C – Zweiter Gr. A Sonntag, 6. August 4:00 Uhr: Sieger Gr. E – Zweiter Gr. G

11:00 Uhr: Sieger Gr. G – Zweiter Gr. E Montag, 7. August 9:30 Uhr: Sieger Gr. D – Zweiter Gr. B

12:30 Uhr: Sieger Gr. B – Zweiter Gr. D Dienstag, 8. August 10 Uhr: Sieger Gr. H – Zweiter Gr. F

13 Uhr: Sieger Gr. F – Zweiter Gr. H

Die Viertelfinals Freitag, 11. August 3:00 Uhr: Sieger AF 1 – Sieger AF 3

9:30 Uhr: Sieger AF 2 – Sieger AF 4 Samstag, 12. August 9:00 Uhr: Sieger AF 5 – Sieger AF 7

12:30 Uhr: Sieger AF 6 – Sieger AF 8

Die Halbfinals Dienstag, 15. August 10:00 Uhr: Sieger VF 1 – Sieger VF 2

12:00 Uhr: Sieger VF 3 – Sieger VF 4

Spiel um Platz 3 Samstag, 19. August 10:00 Uhr: Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2