Marius Gersbeck muss vor Gericht Anklage gegen den Torhüter von Hertha BSC

Marius Gersbeck, der Torhüter von Hertha BSC, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat am Montag Anklage wegen schwerer Körperverletzung gegen den 28-Jährigen erhoben, der während des Trainingslagers des Berliner Fußball-Zweitligisten einen 22-Jährigen körperlich attackiert haben soll.

Nach Ansicht der Justizbehörde steht Gersbeck „im Verdacht, am 16. Juli 2023 in Zell am See dem Opfer Faustschläge und Tritte versetzt zu haben und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, eine schwere Körperverletzung, nämlich eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom, herbeigeführt zu haben“. Der Tatbestand der schweren Körperverletzung ist in Österreich mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht.

Gersbeck, der erst wenige Wochen zuvor vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC verpflichtet worden war, wurde am Tag nach dem Vorfall von Hertha vorläufig suspendiert. Doch Kay Bernstein, der Präsident des Klubs, hat sich zuletzt dafür eingesetzt, dass der Torhüter bei Hertha eine zweite Chance bekommen soll. Er ist Gersbeck seit längerem freundschaftlich verbunden.

Derzeit hält sich der Torhüter auf Herthas Vereinsgelände fit. Ob er tatsächlich wieder Teil der Profimannschaft wird, hängt wohl auch vom Ausgang des Gerichtsverfahrens in Salzburg ab, das für den 28. September terminiert ist. Danach, so heißt es aus dem Verein, werde man über das weitere Vorgehen entscheiden.

Innerhalb der verschiedenen Gremien – Präsidium, Aufsichtsrat, Vereinsgericht – gibt es unterschiedliche Ansichten, wie mit dem Fall umzugehen sei. Mitbestimmen können sie in der Angelegenheit de jure nicht. Die Entscheidungsgewalt liegt bei Tom Herrich, dem Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).