Die Designerin Esther Perbandt berichtet für uns täglich von der Berliner Fashion Week. Das war Tag 2:

Heute muss ich in eigener Sache erzählen, denn ich habe eine Installation mit meiner Kollektion „To the Moon“ präsentiert. Dazu gehörte ein Interview zusammen mit dem Parfumeur Geza Schön für den Livestream. Er nennt seinen Unisex-Duft „Feminista“ das „erste politische Parfüm“, weil er unter anderem mit dem Werbeklischee aufräumen will, dass Parfüm immer was mit Sex zu tun hat. 15 Prozent des Erlöses steckt er in politische Projekte. Zurzeit macht er kleine Filme über Personen, die er inspirierend findet – zum Beispiel mich als Modedesignerin, Hausmeister und Rockstar. Wobei ich mich nicht als Feministin bezeichnen würde. Das waren meine Mutter oder meine Patentante, die neulich einen Armreif mit der Aufschrift „Sei mutig, frech und wunderbar“ trug. Sie hat mir erzählt, dass sie gerne noch mal jung wäre, um die ganzen weiblichen Klischees nachzuholen – Make-up, Spitzenunterwäsche. Sie hat sich damals nicht getraut, Röcke zu tragen, das galt als schwach. Das hat mich berührt. Wir können das heute ganz anders spielen, Frauen und auch Männer.

Nebenher habe ich gestern im Livestream die Schau von Maisonnoé gesehen und mich gefragt, wie lange noch Interesse an dieser sportlichen Richtung besteht. Alle reden über Individualität, aber keiner lebt sie. (Aufgezeichnet von Susanne Nieder)