„Überraschend, aber zur richtigen Zeit“ Berlins Gesundheitssenatorin begrüßt Lauterbachs Masken-Beschluss

Die Berliner Gesundheitssenatorin begrüßt, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr zum 2. Februar fallen soll. „Diese Entscheidung des Bundesgesundheitsministers kommt überraschend, aber zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Senatorin Ulrike Gote (Grüne) dem Tagesspiegel. „Der Bund folgt hier Ländern, die sich gut abgestimmt haben, wie Berlin und Brandenburg.“

Am 2. Februar endet auch ein vielen Bundesländern – darunter in Berlin – die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Dass dies dann auch im öffentlichen Fernverkehr gelten solle, teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit. Die Bundesregierung kann die bislang bestehende Maßnahme per Rechtsverordnung aussetzen.

Für die Bürger sei das der richtige Weg, sagte Gote: „Sie haben nun Klarheit und Verlässlichkeit.“ Lauterbach begründete seinen Schritt damit, dass sich die Lage in der Corona-Pandemie stabilisiert habe.

Das vielfach besprochene Abwassermonitoring zeige oft fallende Werte, die Zahl der Hospitalisierungen wegen Sars-Cov-2-Infektionen gehe zurück. Die Lage in den Kliniken sei angespannt, aber beherrschbar.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte gesagt, das Ende der Corona-Maßnahmen müsse "so schnell wie möglich" kommen. Er verwies auch auf den Stress für das knappe Bahnpersonal, die Maßnahmen zu kontrollieren. Auch die Spitze der Deutschen Bahn sprach sich kürzlich für ein baldiges Ende der Maskenpflicht aus.

Der Berliner Senat und die Brandenburger Landesregierung hatten kürzlich gemeinsam beschlossen, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zum 2. Februar zu beenden. In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wurde die Regelung schon abgeschafft. Über den 2. Februar hinaus gilt die Maskenpflicht noch in Kliniken, Pflegeheimen und Praxen.

Zur Startseite