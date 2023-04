Ukraine-Invasion Tag 427 Was den russischen Verteidigungsminister „extrem zuversichtlich“ macht

Während die Ukraine alle Hoffnungen auf ihre kommende Offensive setzt, um den Krieg noch in diesem Jahr zu entscheiden, sind auch die Kriegstreiber in Moskau optimistisch. Ein hoher europäischer Beamter, der mit den Diskussionen im Kreml vertraut ist, erklärte gegenüber Reportern der „New York Times“ (Quelle hier), dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu voll auf die numerische Überlegenheit der russischen Streitkräfte setzt.

Russland habe mehr Panzer, Soldaten, Flugzeuge und Artillerie als die Ukrainer. Schoigu sei deshalb „extrem zuversichtlich, dass sich Russland am Ende durchsetzen wird“. Auch Putin, so glauben US-Geheimdienstmitarbeiter, setze auf den Faktor Zeit sowie Russlands größere Reserven und Leidensfähigkeit. Die Ukraine will Putin diesen Vorteil nicht zugestehen und drängt auf den vielleicht entscheidenden Schlag.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: