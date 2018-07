Stattdessen machen der Hauptsponsor der Fashion Week Mercedes Benz und auch der FC Germany mit Jubelgeschrei auf sich aufmerksam. Das erinnert an die Vorschusslorbeeren für die deutsche Nationalmannschaft. Man hat ja gesehen, wie kontraproduktiv Hurrarufe sind, wenn es gar nichts zu jubeln gibt.

Tatsächlich sorgte ausgerechnet der Fashion Council dafür, dass man sich ganz am Ende der Fashion Week fragte, welchen Sinn die Leistungsschau hat, wenn der Höhepunkt von einem Designer bestritten wird, der zwar aus Deutschland kommt, aber seit seiner Ausbildung im Ausland lebt und seine Kollektionen während der Pariser Modewoche zeigt. Deshalb zeigte Lutz Huelle auch nicht wie alle anderen in dieser Woche seine Entwürfe für Sommer 2019 im nur für ihn reservierten Berghain, sondern die Kollektion für diesen Winter, die jetzt in die Läden kommt. Und die ist so gut, dass man erleichtert aufseufzen möchte, so etwas Ausgefeiltes mit einem modernen Designanspruch in Berlin zu sehen. Die Messlatte in Paris hängt eben höher.