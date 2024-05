Autonomes Fahren Tesla will offenbar Robotaxis in China einführen

Der Elektroauto-Pionier Tesla bemüht sich einem Zeitungsbericht zufolge um die Einführung von Robotaxis in China. Die Regierung in Peking könnte inländische Tests und Demonstrationen der selbstfahrenden Autos unterstützen, habe aber bislang die Implementierung der Full Self-Driving (FSD) Software in China nicht genehmigt, berichtete die größte englischsprachige Tageszeitung „China Daily“ am Mittwoch.

Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters für eine Stellungnahme zu dem Bericht.

FSD ist die höchste Autonomiestufe der Autopilot-Software und wurde 2020 eingeführt. Zu den Funktionen gehören selbstständiges Einparken, automatischer Spurwechsel und Verkehrsnavigation. Tesla-Chef Elon Musk war im vergangenen Monat nach Peking gereist, um die Einführung von FSD voranzutreiben.

Musk wollte ausloten, ob Tesla für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge eine Erlaubnis zur Übertragung von Fahrdaten ins Ausland erhalten könnte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person Reuters. (Reuters)