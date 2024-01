Ein Milliardenschaden droht GDL ruft zum nächsten Bahn-Streik auf – für sechs Tage

Der von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigte längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn kommt der heimischen Wirtschaft nach Prognose von Ökonomen teuer zu stehen. „Ein eintägiger bundesweiter Bahnstreik kostet etwa 100 Millionen Euro am Tag an Wirtschaftsleistung“, sagte der Konjunkturchef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Michael Grömling, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei der nun angekündigten Streikdauer von sechs Tagen würden die Kosten nicht mehr linear steigen, sondern sich teils multiplizieren. „Wir sind da schnell bei einer Milliarde Euro Schaden“, sagte Grömling.

Wann streikt die GDL? Personenverkehr: Von Mittwoch (24.01.2024), 2 Uhr früh bis Montag (29.01.2024), 18 Uhr.

Von Mittwoch (24.01.2024), 2 Uhr früh bis Montag (29.01.2024), 18 Uhr. Güterverkehr: Ab Dienstag (23.01.2024), 18:00 Uhr.

Wirtschaftsverkehr ohnehin schon eingeschränkt

Dazu trage bei, dass es auf anderen Verkehrswegen derzeit ebenfalls nicht rund laufe. „Auch im Schiffsverkehr staut sich etwas auf“, sagte der Ökonom mit Blick auf die Situation im Roten Meer, wo es nach wiederholten Angriffen der Huthi-Milizen zur Umleitung von Containerschiffen über die deutlich längere Strecke über das Kap der Guten Hoffnung kommt. Die Folge seien erhebliche Zeitverzögerungen und Probleme in den Häfen.

„Die Folge werden gestörte Lieferketten und erhöhte Unsicherheit sein.“ Die deutsche Wirtschaft befinde sich bereits in einer Rezession. „Die droht sich nun zu verschärfen“, sagte der IW-Konjunkturchef. Die Deutsche Bahn steht trotz eines verbesserten Tarif-Angebots vor dem längsten Streik ihrer Geschichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bahnstreik im Personenverkehr beginnt am Mittwoch

Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn zum nächsten Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr, andauern, teilte die Gewerkschaft in der Nacht zu Montag mit.

Die Gewerkschaftsmitglieder bei der für Güterverkehr zuständigen DB Cargo sind bereits ab Dienstag, 18.00 Uhr, zum Streik aufgerufen. Für Pendlerinnen und Pendler stehen damit erneut schwierige Tage mit absehbar Tausenden Zugausfällen bevor.

GDL lehnt drittes Angebot der DB ab

Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten.

Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. „Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiterverfolgt – von Einigungswillen keine Spur“, hieß es in der GDL-Mitteilung.

Für Montagvormittag 11.30 Uhr kündigte die Gewerkschaft eine Pressekonferenz an, um ihre Entscheidung zu erläutern.

Das müssen Bahnreisende zum GDL-Streik wissen: Fahrt (wenn möglich) verschieben: Die Deutsche Bahn ruft Fahrgäste dazu auf, ihre geplanten Fahrten zwischen Mittwoch (24.01.) und Montag (29.01.) zu verschieben. Im Rahmen einer Sonderkulanz können Tickets auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden (mehr Infos gibt es hier)

Die Zugbindung ist aufgehoben: Wer seine Reise wegen des Streiks verschieben möchte, kann das Ticket auch für Fahrten am Montag sowie Dienstag nutzen. Das gilt für geplante Reisen im Zeitraum von Mittwoch (24.01.) und Montag (29.01.).

Tickets gelten weiterhin: Das Ticket gilt für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch bei geänderter Streckenführung.

Stornierungen möglich Eine Ticketerstattung ist unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt informieren: Infos zu Zugausfällen werden auf der Webseite oder via App (DB Navigator) zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen verweist die Deutsche Bahn auf ihre Reiseauskunft: 030-2970

Quelle: Deutsche Bahn

Wissing hat für GDL-Streik „null Verständnis“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat mit scharfer Kritik auf die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL reagiert. „Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung“, sagte der FDP-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Seiner Meinung nach nimmt der Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL zunehmend destruktive Züge an. „Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselsky sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut“, fügte Wissing mit Bezug auf den GDL-Vorsitzenden hinzu.

GDL-Streik beeinträchtigt Personenverkehr

Die Deutsche Bahn erwartet wegen des angekündigten Streiks „massive Beeinträchtigungen“ im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Wer bereits ein Ticket für eine Reise ab Mittwoch hat, kann diese vorziehen und am Montag und Dienstag antreten, wie die Bahn mitteilte.

Deutsche Bahn reagiert verständnislos auf GDL-Streik

Die Bahn verteidigte am Montagmorgen ihr Angebot an die GDL. „Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt“, teilte ein Sprecher mit. Wer bei einem neuen Angebot noch nicht einmal an den Verhandlungstisch komme, der handle „absolut unverantwortlich“.

DB-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte am Freitag, dass die GDL Streiks nicht als letztes Mittel einsetze, sondern als Mittel der Selbstinszenierung.

Der nun angekündigte Arbeitskampf wäre der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Was beinhaltet das neue Angebot der Bahn?

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere 5 Prozent mehr ab April 2025 vor.

Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen.

Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren.

Gewerkschaften GDL und EVG Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv­führer (GDL) hat zuletzt etwas weniger als 40.000 Mitglieder gemeldet und ist damit deutlich kleiner als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit ihren 180.000 Mitgliedern. Bei der Bahn gelten die Tarifverträge auf Betriebsebene. Der Konzern ist unterteilt in 300 sogenannte Wahlbetriebe. In 54 dieser Betriebe verhandelt die EVG als größte Gewerkschaft den Tarifvertrag. In 18 Betrieben verlaufen die Verhandlungen aber mit der GDL – unter anderem für die Lokführer. Die Deutsche Bahn hat rund 20.000 Lokführer. Ein Drittel ist in der EVG organisiert, 20 Prozent sind nicht in einer Gewerkschaft. Kerngebiet der GDL sind Lokführer und Zugbegleitpersonal. Nach Angaben der DB verhandelt die GDL für insgesamt 10.000 Beschäftigte. Streikende Lokführer am 10 Januar 2024 in Leipzig. © dpa/Jan Woitas

Wer sich gegen die Absenkung entscheidet, bekommt gemäß dem Angebot stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt.

Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter bleibt Knackpunkt

Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit.

Viel wichtiger ist der Gewerkschaft den öffentlichen Aussagen zufolge aber eine Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich.

Die Forderung hält die Bahn in diesem Umfang für unerfüllbar, auch weil dann zu viel neues Personal gebraucht werde. Schon jetzt gibt es bei Lokführern und auch in anderen Bahnberufen einen Fachkräftemangel.

Der Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL läuft seit Anfang November. Die GDL erklärte die Gespräche bereits nach der zweiten Verhandlungsrunde für gescheitert. Seit dem 24. November wurde daher nicht mehr verhandelt. Nach einer Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern sind auch unbefristete Streiks möglich. (dpa)