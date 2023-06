Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert „Das wird ein Rekordsommer“

Die Mitarbeiter im Tui-Reisebüro in Berlin-Mitte sind einiges gewohnt, doch diese Buchung hat selbst sie überrascht. 260.000 Euro hat eine siebenköpfige Familie kürzlich für eine zwölftägige Reise zur Insel Galapagos ausgegeben. Der Flug war im Reisepreis nicht enthalten, wohl aber das exklusive Expeditionsschiff, mit dem die Urlauber unterwegs waren. Und fünf Nächte an der mexikanischen Küste im Anschluss, um sich von den Strapazen der Exkursion zu erholen.

„Die Menschen sehnen sich nach dem Besonderen“, erzählt eine Mitarbeiterin. Vor allem Ältere wollen sich ihre Träume erfüllen und sind bereit, dafür auch etwas mehr auszugeben. Davon profitiert vor allem die Tui-Tochter Airtours. Sie bietet Luxusreisen an. Gebucht werden Übernachtungen im Regenwald auf Bali oder Luxusferien in Griechenland, inklusive ein Tesla für einen Tag.

Der Juni ist zu 90 Prozent ausverkauft

Doch nicht nur die gut Betuchten, auch Normalverdiener haben Sehnsucht nach Urlaub. Das kommt Deutschlands größtem Reiseveranstalter, der Tui, zugute. „Das wird ein Rekordsommer“, sagte Deutschland-Chef Stefan Baumert am Dienstagabend in Berlin. Die Tui erwartet nicht nur mehr Kunden als im Vorcoronajahr 2019, sondern auch höhere Umsätze: Zum einen buchen die Gäste bessere Hotels und Zimmer, zum anderen sind auch die Preise angezogen, „allerdings weniger stark als die Inflation“, betont Baumert.

„Wir haben in einigen Zielgebieten noch einmal Kontingente nachbestellt. Stefan Baumert, Tui Deutschland-Chef

Die Sommerangebote sind zur Hälfte ausverkauft, der Juni sogar zu 90 Prozent. Gefragt sind die Klassiker: Mallorca, Antalya, Kreta. In Griechenland wird die Saison in diesem Jahr bis Mitte November verlängert. Bei den Städtereisen liegt New York vor Hamburg, London und Berlin. Die USA sind auf der Fernstrecke das beliebteste Ziel, aber wegen der hohen Kosten weichen viele Fernreisende auf näher gelegene Ziele wie die Kapverden aus.

Auf Last-Minute-Schnäppchen sollten Reisende nicht bauen, warnt Baumert. Flächendeckende preisaggressive Angebote werde es in diesem Jahr nicht geben.

Neu im Angebot: Reisen mit dem Nachtzug. Ab dem 21. Juni kann man über die Tui ein Bett im Nachtzug nach Prag buchen, zusteigen kann man in Osnabrück und Hannover. Das Thema Nachhaltigkeit spielt aber auch darüber hinaus eine wachsende Rolle. Die Tui hat 1500 Hotels im Angebot, die als nachhaltig zertifiziert sind, 3100 Unterkünfte informieren über ihre Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz