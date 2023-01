Heute vor 2, 111 und 701 Jahren Alfred Wegener, ein serbischer König und der Sturm auf das US-Kapitol

Ob das Wahldesaster im Kongress dereinst als der „Januar 2023“ in den allgemeinen Sprachgebrach Amerikas eingehen wird, muss sich noch herausstellen. Bei einem nicht allzu lang zurückliegenden Januardatum ist es aber bereits der Fall.

Schewardnadse

Am 6. Januar 2021 stürmten Unterstützter von Noch-Präsiden Donald Trump, unterstützt von Noch-Präsident Donald Trump, das US-Kapitol in Washington, Sitz eben jenes Kongresses. Ein dramatischer Tag, auch ein Tag nationaler Schande, sagen heute viele Amerikaner. „Der 6. Januar“, sagt man inzwischen in den USA schlicht, wenn es um dieses Ereignis geht, und wirklich so ziemlich alle wissen, was gemeint ist.

Ein Blick in die Geschichte überrascht dann aber doch mit zahlreichen ähnlichen Ereignissen, also versuchten, teilweise auch gelungenen Umstürzen, Machtwechseln, Brüchen der Ordnung.

Eduard Schewardnadse. © dpa

1992 etwa gelingt in Georgien ein Staatsstreich, in dessen Folge der ehemalige sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse dort Präsident wird.

Stefan und Stefan

Doch es ging viel früher los: Am 6. Januar 1322 besteigt zum Beispiel Stefan Uroš III den serbischen Thron, nachdem er seinen Halbbruder Stefan Konstatin militärisch besiegt hat. 1661 versuchen die sogenannten „Männer des fünften Königreichs“ einen Umsturz in London, was die meisten der Aufständischen aber noch am selben Tag den Kopf kostet.

1929 spielt schon wieder ein serbischer Monarch die Hauptrolle: Alexander I erklärt die Verfassung des serbisch-kroatisch-slowenischen Staatenbundes für ungültig, ruft sich selbst als „König von Jugoslawien“ aus. Es beginnt die „Diktatur des 6. Januar.“

Alfred Wegener

Wie schön diese Worte in den Ohren der Kapitol-Erstürmer wohl klingen würden, hätten sie ein bisschen Ahnung von Geschichte.

Mit Wissenschaft, um die es hier ja eigentlich meist geht, hat das alles höchstens im Bereich Geschichtswissenschaft etwas zu tun. Allerdings ist der 6. Januar auch für die Erdgeschichtswissenschaft bedeutend: Heute vor 111 Jahren präsentierte Alfred Wegener seine Theorie der Kontinentalverschiebung. Einen Artikel zu diesem Meilenstein der Geologie mussten wir aufgrund der aktuellen Ereignisse dann aber eben auch verschieben. Vielleicht also nächstes Jahr – wenn nicht ein geopolitisch-tektonisches Ereignis dazwischenkommt..

Zur Startseite