Überraschend großes Interesse an der NS-Zeit Jugend sucht intensive Auseinandersetzung mit deutscher Vergangenheit

Der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg sind für junge Menschen in Deutschland ein besonders wichtiges Kapitel der Geschichte ihres Landes. Die NS-Zeit und der Krieg stellen für Jugendliche und junge Erwachsene zentrale Referenzpunkte in der Erinnerungskultur Deutschlands dar. Zu diesem Ergebnis kommt nun die Memo-Jugendstudie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld.

In der Befragung gaben über 82 Prozent der jungen Erwachsenen an, dass sie die NS-Zeit historisch als besonders wichtig erachten; 63 Prozent haben sich demnach intensiv mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt aller Altersgruppen.

Die Leiterin des Berliner Anne Frank Zentrums, Verena Haug, nannte es zur Vorstellung der Studie am Dienstag überraschend, dass fast jeder zweite befragte junge Mensch sich für die deutsche Geschichte interessiert, kritisch nachfragt und aus der Geschichte Bezüge zur Gegenwart herstelle.

Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Herkunftsgeschichte der Familie spielen bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus weniger eine Rolle als der eigene Bildungshintergrund und der Eltern. Rund drei Viertel der 16- bis 25-Jährigen hält die Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen Geschichte für sinnvoll.

Lücken im Faktenwissen

Die Auswertung der Studie zeigt aber auch Lücken im Faktenwissen zur Zeit des Nationalsozialismus, so die Studienautoren. Demnach könne die Hälfte der befragten 16- bis 25-Jährigen den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht korrekt benennen. Zum historischen Hintergrund der NS-Zeit wünschen sich die jungen Menschen laut der Auswertung Faktenwissen, historische Orte und Gegenwartsbezüge vermittelt zu bekommen.

Die Memo-Jugendstudie hat sich mit verschiedenen Aspekten der gesellschaftlichen Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland befasst. Dazu wurden 3.485 repräsentativ ausgewählte junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren im September und Oktober 2021 sowie 838 Teilnehmer:innen erneut im September 2022 online befragt.

Die Jugendstudie gilt als umfangreichste Studie ihrer Art und erweitert die bisherigen fünf Memo-Erhebungen (2018- 2022) um die Gruppe der jungen Erwachsenen. Die Befragung wurde von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) gefördert.

Historisches und politisches Desinteresse werde jungen Erwachsenen häufig unterstellt, so Studienautor Jonas Rees von der Universität Bielefeld. „Unsere Befragung ergibt jedoch das Bild einer in weiten Teilen engagierten und interessierten Generation.“

Gleichzeitig würden sich aber systematische Lücken bei ganz grundlegendem Wissen um historische Fakten zeigen. „Als Gesellschaft wären wir gut beraten, die Gruppe der jungen Erwachsenen als zukünftige Träger:innen von Erinnerungskultur ernst zu nehmen“, so Rees. Am Stellenwert der Erinnerung an die NS-Verbrechen lasse sich nicht nur ablesen, was wir kollektiv erinnern, „sondern auch, was wir kollektiv vergessen.“

Das größte inhaltliche Interesse hatten die Befragten an den gesellschaftlichen Umständen der NS-Verbrechen und der Rolle und Verantwortung der vermeintlich unbeteiligten deutschen Bevölkerung (35 Prozent).

Booster für Solidarität und Demokratie

Die Ergebnisse liefern aus Sicht der Studienautor:innen auch neue Ansätze für die Bildungsarbeit. „Geschichtsvermittlung ist ein Booster für Solidarität und Demokratie – Jugendliche wollen verstehen und lernen, nicht unterhalten werden“, sagte Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der EVZ-Stiftung.

Die Stiftungs-Vorsitzende empfiehlt daher interaktive und partizipative Angebote für Geschichtsvermittlung – innerhalb und außerhalb der Schule. „Wer sich mit Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung durch die Nationalsozialisten auseinandersetzt, schaut sensibilisierter auf Diskriminierung heute“, so Andrea Despot. Immerhin 60 Prozent der Befragten hatten angegeben, durch die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte für Themen wie Ausgrenzung und Diskriminierung sensibilisiert worden zu sein.

Geschichstvermittlung: Marzahner Schüler hatten das Leben des schwedischen Diplomaten Raoul Wallenbergs erforscht, der 100 000 Juden das Leben rettete. © Mike Wolff TSP

Die Memo-Studie ergab auch, dass sich viele der Befragten sich politisch nicht gehört und repräsentiert fühlen. Dem könnten partizipative Vermittlungsformen entgegenwirken, meint die EVZ-Vorsitzende Despot.

Aus der Befragung geht zudem hervor, dass jeder dritte junge Mensch in Deutschland sich im Alltag selbst schon diskriminiert gefühlt hat. Das betrifft demnach insbesondere junge Menschen mit Migrationsbiografien, aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien. 44 Prozent der Befragten fühlen sich zudem politisch nicht repräsentiert.

Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zeigen sich die 16- bis 25-Jährigen mit rund 62 Prozent der Befragten mehrheitlich besorgt, rund ein Drittel von ihnen nimmt demnach keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft wahr (34 Prozent).

