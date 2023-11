230 Vorfälle allein im Oktober Antisemitismus in Berlin erreicht Rekordhoch

Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat im Oktober 2023 so viele antisemitische Vorfälle dokumentiert wie nie zuvor. 230 Fälle seien ihr in diesem Monat gemeldet worden, schreibt RIAS in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Das seien „mehr (...) als in jedem anderen Monat seit Beginn der Dokumentation in Berlin im Jahr 2015“.

Zwischen dem 7. Oktober 2023, als Hamas-Terroristen Israel angriffen, und dem 9. November, als sich die Reichspogromnacht der Nationalsozialisten zum 85. Mal jährte, erfasste RIAS 282 antisemitische Vorfälle. Das entspricht im Durchschnitt mehr als acht Fällen pro Tag. Die tatsächlichen Zahlen liegen wohl noch höher, denn RIAS seien mittlerweile zahlreiche weitere Vorfälle gemeldet worden, die sie noch nicht hätte verifizieren können.

Bundesweit hätten die Rias-Meldestellen bis zum 9. November 994 antisemitische Vorfälle mit Bezug zu den Massakern der Hamas dokumentiert, teilte Rias mit. Das seien 29 Vorfälle pro Tag und somit ein Anstieg um 320 Prozent zum Jahresdurchschnitt von sieben Vorfällen am Tag im vergangenen Jahr.

RIAS Berlin RIAS steht für Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Der Verein sammelt und dokumentiert antisemitische Vorfälle in Berlin und setzt dabei auf die Hilfe der Zivilgesellschaft. Er erfasst auch Handlungen, die nicht angezeigt wurden oder keinen Straftatbestand erfüllen. Dabei orientiert er sich an den Bedürfnissen und Wahrnehmungen von Betroffenen, ihren Angehörigen oder der Zeug:innen eines Vorfalls. Außerdem vermittelt RIAS psychosoziale und juristische Beratung. RIAS wurde 2015 gegründet, drei Jahre später folgte der Bundesverband mit Ablegern in anderen Bundesländern. Ziel ist es, antisemitische Vorfälle in ganz Deutschland einheitlich zu erfassen. Dafür nutzt RIAS unter anderem das bundesweite Meldeportal www.report-antisemitism.de.

Meldungen aus allen Berliner Bezirken

Nach dem 7. Oktober war die Anzahl antisemitischer Handlungen in Berlin „sprunghaft“ angestiegen. Das hohe Niveau hätte sich „seitdem verstetigt“, heißt es in dem nun veröffentlichten Bericht. Gemeldet wurden Vorfälle aus allen Berliner Bezirken. Sie ereigneten sich im Wohnumfeld und am Arbeitsplatz der Meldenden, an Universitäten und Schulen, in Bus und Bahn, auf der Straße, im Supermarkt, auf Social-Media-Plattformen und in Chat-Gruppen.

Zum Beispiel dokumentierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 14 Fälle, bei denen Wohnhäuser mit einem Davidstern markiert wurden, einem der bekanntesten Symbole für das Judentum. Außerdem kam es zu einem Vorfall extremer Gewalt, als zwei Vermummte frühmorgens brennende Molotowcocktails auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Mitte warfen. „Dieser versuchte Brandanschlag hat zu einer enormen Erschütterung des Sicherheitsgefühls in den jüdischen und israelischen Gemeinschaften geführt“, schreibt RIAS in ihrem Bericht.

Was ist Antisemitismus? Die International Holocaust Remembrance Alliance definiert Antisemitismus als „eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden äußern kann“. Das heißt: Antisemitismus beruht auf Vorstellungen über jüdische Menschen, auf Gerüchten. Diese haben sich in der Geschichte verändert und sagen mehr über die Person aus, die sie äußert, als über Jüdinnen und Juden selbst. Antisemitismus entwirft also ein Zerrbild des Judentums. In der Realität ist jüdische Kultur vielfältig. Juden und Jüdinnen haben außer ihrem Jüdischsein erst einmal nichts gemeinsam. Sie sind so unterschiedlich wie Angehörige anderer Religionen und Kulturen.

Menschen verstecken ihre jüdische Identität

Eine Folge des zunehmenden Antisemitismus in Berlin sei, dass jüdisches Leben in der Öffentlichkeit weniger sichtbar ist: „Jüdinnen und Juden verstecken seit dem 7. Oktober noch mehr als zuvor jüdische Zeichen und Symbole: eine Mütze über der Kippah, den Davidstern-Anhänger unter dem Schal verbergen, kein Hebräisch-Sprechen auf der Straße“, heißt es in dem Bericht.

Von der Zivilbevölkerung fühlten sich die Betroffenen in vielen Situationen im Stich gelassen. Sie berichteten von „antisemitischen Anfeindungen im Supermarkt, in der U-Bahn oder im Wohnumfeld, bei denen Umstehende keine Unterstützung geleistet“ hätten, sagt Ruth Hatlapa, Projektreferentin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Sie fordert alle Berlinerinnen und Berliner auf, „Betroffene von Antisemitismus nicht allein zu lassen, gerade auch in Situationen des Alltags.“ (Tsp)