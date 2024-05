75 Jahre Grundgesetz Das ist los beim Fest der Demokratie im Berliner Regierungsviertel

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1945 trat das Grundgesetz in Kraft. Zur Feier des 75. Jubiläums lädt die Bundesregierung alle Bürgerinnen und Bürger vom 24. bis zum 26. Mai zu einem Demokratiefest rund um das Kanzleramt und den Bundestag ein. Außer Bürgerdialogen und Diskussionsveranstaltungen erwarten Besucherinnen und Besucher Konzerte, Tanz, Theateraufführungen und Sport. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Donnerstag beginnen die offiziellen Feierlichkeiten mit einem Staatsakt. Von Freitag bis Sonntag stellen sich dann Vertreterinnen und Vertreter der fünf obersten Verfassungsorgane den Fragen der Gäste. Neben dem Bundestag, dem Bundesrat, dem Bundespräsidialamt, dem Bundesverfassungsgericht und Ministerinnen und Ministern der Bundesregierung werden auch alle 16 Bundesländer vertreten sein.

Zudem informieren über 30 zivilgesellschaftliche Organisationen an Ständen über ihre Arbeit. Interessierte können hier beispielsweise mit Vertretern des Vereins der türkischen Gemeinde in Deutschland, des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Arbeiter-Samariter-Bunds ins Gespräch kommen.

Fragen an Olaf Scholz

Die Veranstaltungen finden auf vier Bühnen statt: Im Dialogforum zwischen dem Kanzleramt und dem Paul-Löbe-Haus können Besucherinnen und Besucher die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) befragen. Scholz wird sich am Freitag und am Sonntag den Fragen stellen.

Hinweise und weitere Informationen Für die Bürgerdialoge müssen sich Interessierte anmelden – anders als für die anderen Veranstaltungsteile. Die Plätze zur Teilnahme sind begrenzt. Interessierte können sich unter diesem Link anmelden: dialogforum-bundesregierung.de. Weitere Informationen zum Fest und einen Lageplan finden Sie unter: bundesregierung.de. An den Eingängen werden Sicherheitskontrollen stattfinden. Die Veranstalter empfehlen daher, größere Taschen und Gepäckstücke sowie Gegenstände aus besonders hartem oder leicht splitterndem Material zu Hause zu lassen.

Im Tipi am Kanzleramt wollen Mitglieder des Bundeskabinetts mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über Themen rund um das Grundgesetz diskutieren. Mit dabei: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Auf der 360-Grad-Bühne zwischen dem Tipi am Kanzleramt und dem Reichstagsgebäude gibt es ebenfalls Diskussionen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will am Samstag teilnehmen.

Ergänzt werden die Diskussionen auf dieser Bühne durch ein Familienprogramm und Konzerte. Auf der vierten, der Spreebogenbühne, finden Workshops und Mitmach-Veranstaltungen statt. Auch Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Veranstalter präsentieren den Pokal und das Maskottchen der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft.

Emmanuel Macron zu Besuch in Berlin

Am Sonntag wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron das Fest besuchen. Zum Abschluss am Sonntagabend soll Demokratie als „Dialog, der uns als Gesellschaft stark macht und gemeinsam wachsen lässt“, präsentiert werden, so die Organisatoren.

Dazu gibt es Livemusik von der Band Die Fantastischen Vier, dem Frontmann der Prinzen, Sebastian Krumbiegel, dem DJ Alle Farben, der Sängerin Vannessa Mai und der ehemaligen ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.