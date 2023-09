„A100 wegbassen“-Demo in Berlin Fahrradkorso und Rave gegen die Autobahn

Ab 14 Uhr wollen Clubs und Initiativen am Sonnabend am Ostkreuz unter dem Motto „A100 wegbassen“ einen Protestrave gegen die Verlängerung der Berliner Stadtautobahn veranstalten. Die Veranstalter:innen rechnen mit bis zu 20.000 Teilnehmer:innen, „bei gutem Wetter vielleicht auch deutlich mehr“. Zum Demobündnis zählen neben den bedrohten Clubs unter anderem Fridays for Future und die Initiativen „Geradedenken“ und „Bürgerinitiative A100“.

Bis 22 Uhr sollen der Markgrafendamm, beginnend am Ostkreuz, und die Elsenbrücke für den Autoverkehr gesperrt sein. Auf sieben Bühnen soll es neben politischen Redebeiträgen vor allem Musik verschiedener DJs und Bands geben. Fünf der Bühnen werden von den anliegenden Clubs betrieben, die direkt durch den geplanten Ausbau der Stadtautobahn bedroht sind. Dazu zählen etwa die Technoclubs About Blank, Renate und Else.

Parallel startet um 14 Uhr eine Zubringer-Fahrraddemo am Bundesverkehrsministerium, die den Markgrafendamm gegen 16.30 Uhr erreichen soll. Die Demoroute führt auch am Roten Rathaus und der Zentrale der Autobahn GmbH sowie der Senatsverwaltung für Mobilität vorbei.

Nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung soll die Stadtautobahn in den kommenden Jahrzehnten vom Treptower Park über Friedrichshain zur Storkower Straße in Lichtenberg verlängert werden. Wie eine aktuelle Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay im Bundestag ergab, hat das Verkehrsministerium die Planungen als „laufend und fest disponiert“ eingestuft.