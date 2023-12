Mehr als 1300 Traktoren in Berlin Hier kommt es wegen des Bauern-Protests zu Staus und Sperrungen

Der Bauern-Protest in Berlin hat begonnen. An insgesamt fünf Treffpunkten versammelten sich laut Berliner Polizei in den frühen Morgenstunden insgesamt 1314 Traktoren, die nun über die Straßen der Hauptstadt rollen.

Eine Gruppe sei bereits am Zielort, dem Brandenburger Tor, eingetroffen, sagte eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel. Vier weitere Züge fahren demnach aus den vier Himmelsrichtungen in die Innenstadt. Die größte Gruppe ist momentan mit 520 Fahrzeugen im Bereich Heerstraße im Westen der Stadt unterwegs.

Hier gibt es Stau und Verkehrseinschränkungen Aufgrund der Sternfahrt zum Brandenburger Tor kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsstörungen in Tempelhof, Kreuzberg, Charlottenburg und Tiergarten.

Die Tram-Linien M5, M8 und M10 waren im Bereich des Hauptbahnhofs unterbrochen. Seit 11 Uhr fahren sie wieder durchgehend.

Zu Stau kam es auch auf der Heerstraße stadteinwärts ab der Stadtgrenze (45 Minuten).

Auch auf dem Lichtenrader Damm staut es sich. (40 Minuten).

Die Straße des 17. Juni ist in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt soll es dort in der Zeit von 7.00 bis 15.00 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Betriebe in ihrer Existenz gefährdet

Zur Sternfahrt mit dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ riefen mehrere Bauernverbände auf. Die Wut der Landwirte richtet sich gegen Pläne der Bundesregierung, Subventionen für Agrardiesel sowie eine Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge zu streichen.

Bislang können Betriebe den Kraftstoff für Traktoren oder Mähdrescher mit grünen Kennzeichen am Ende des Jahres bei der Steuer geltend machen. Das soll ersatzlos wegfallen.

Heiko Terno, Vizepräsident des Brandenburger Landesbauernverbandes (LBV) sagt, diese Streichung gefährde viele Betriebe in ihrer Existenz, denn die Einkünfte seien bereits jetzt sehr niedrig. Nicht wenige Höfe könnten nur überleben, weil sie ihre Notgroschen ausgeben: „Zurzeit wird Vermögen verwirtschaftet.“

Die harte Arbeit lohne sich nicht mehr, Nachwuchs werde abgeschreckt. Wenn mehr Betriebe schließen müssten, werde am Ende auch der Verbraucher mehr für die Produkte zahlen müssen. „Irgendwann trifft es jeden“, meint Terno. Deshalb kämen auch viele Unterstützer zur Demonstration, vor allem aus ländlichen Gebieten.

Einem Bericht des NDR zufolge sollen allein aus Niedersachen 1500 Demonstranten anreisen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt die Proteste. In einem Video im sozialen Netzwerk Instagram rief er gemeinsam mit Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, zur Teilnahme auf: "Wir fordern die Regierung auf, die einseitigen Belastungen für unsere Bauern zurückzunehmen", sagte Söder.