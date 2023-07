Mehr digitale Arztgespräche in Berlin Zahl der Videosprechstunden steigt um das 2400-Fache

Gesetzlich Versicherte haben in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr deutlich häufiger mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin videotelefoniert als vor der Pandemie. Eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) hat ergeben, dass Berliner Arztpraxen 2022 fast 108.000 Videosprechstunden abrechneten, 2019 hatte die Zahl bei 45 gelegen. Dies entspricht einer Steigerung um den Faktor 2400. In Brandenburg ließen sich die Versicherten 2022 rund 10.300 Mal online beraten.

Noch häufiger hatten sich die TK-Versicherten in der Pandemie online behandeln lassen, in Berlin 2021 fast 161.000 Mal. Laut der Krankenkasse würden Patient:innen auch heute öfter die Online-Sprechstunden nutzen, allerdings sei das Angebot zu klein. In einer von der TK in Auftrag gegebenen, bundesweiten Umfrage gab rund die Hälfte der Befragten an, dass ihre Arztpraxis keine Videotelefonate anbiete.

Lauterbach will Gesetzeslage ändern

„Leider haben noch längst nicht alle die enormen Vorteile von Videosprechstunden erkannt. Gerade in einem Flächenland wie Brandenburg können sie Patientinnen und Patienten lange Anfahrtswege und Zeit im Wartezimmer ersparen“, sagte Susanne Hertzer, die Leiterin der TK in Berlin und Brandenburg.

Ärzt:innen konnten während der Pandemie unbegrenzt Videosprechstunden anbieten. Seit April 2022 ist die Menge wieder auf 30 Prozent begrenzt. Diese Hürde soll nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fallen. „Der im Digitalgesetz geplante Wegfall der Mengenbegrenzung für Videosprechstunden gibt dem Angebot durch die Arztpraxen hoffentlich einen deutlichen Schub.“ Bei der TK sind in Berlin mehr als 956.000, in Brandenburg fast 331.000 Menschen versichert.