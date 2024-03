Um Neubau bezahlen zu können Berliner Vermieterverband fordert deutliche Mieterhöhungen

Die Vermieterverband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) fordert deutlich höhere Mieten, um Neubau und energetische Sanierung voranzutreiben – und will dafür das mit dem Senat ausgehandelte Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen neu verhandeln. Maren Kern, Vorständin des BBU, sagte am Dienstagmorgen: „Die Mietentwicklung in Berlin ist nicht investitionsdeckend. Und auch in Brandenburg steigen die Mieten zu wenig.“

Sie präsentierte Zahlen, die sich erheblich von den Mieterhöhungsmeldungen von Portalen wie Immoscout unterscheiden: Demnach steigen die Bestandsmieten in Berlin lediglich um 1,4 Prozent, bei Neuvermietungen nur um 0,9 Prozent. Die Mieten im Neubau seien sogar gesunken, um 0,3 Prozent, was allerdings ein statistischer Effekt sei, der sich auf die Veränderung der Angebotsstruktur im Vergleich zum Vorjahr zurückführen ließe, erklärte Kern.

Betrachtet wurde der Zeitraum vom 30. Juni 2022 bis 30. Juni 2023. Kern wies darauf hin, dass die Mietentwicklung damit weit hinter der allgemeinen Inflation von 6,2 Prozent und der Baupreisinflation von 8,4 Prozent zurückbleibe.

Gilt das Leistbarkeitsversprechen der Landeseigenen für die BBU-Mitglieder? Vor wenigen Wochen hatte Maren Kern noch eine Botschaft verkündet, die eher zu Mietsenkungen bei einzelnen Haushalten hätte führen können: Das „Leistbarkeitsversprechen“ der Landeseigenen Wohnungsunternehmen solle nun auch bei den BBU-Mitgliedsunternehmen angewandt werden. Demnach hätten Haushalte mit Wohnberechtigungsschein einen Antrag auf Mietreduktion stellen können, sofern ihre Nettokaltmiete mehr als 27 Prozent des Haushaltseinkommens beträgt. Am Dienstag ruderte Kern zurück: Nein, das Leistbarkeitsversprechen gelte bei den BBU-Mitgliedern „nicht in dem Umfang“. (roe)

Was ihre Zielvorstellungen für eine Nachverhandlung des Wohnungsbündnisses seien, wollte Kern noch nicht sagen: „Ich werde mich da heute nicht zu konkreten Zahlen Forderungen versteigen, weil wir das im Konzert der Teilnehmer erst mal besprechen müssen“, so Kern. „Aber Sie sehen: Bei den niedrigen Mietentwicklungen, die wir haben, muss sich da ein Stück weit etwas tun.“

Stagnation oder Mietsteigerungen?

Die Bestandsmiete bei Berliner BBU-Unternehmen beträgt aktuell im Durchschnitt 6,59 Euro pro Quadratmeter. Neuverträge in Bestandsbauten werden zu durchschnittlich 8,03 Euro pro Quadratmeter abgeschlossen, Verträge im Neubau zu 10,95 Euro pro Quadratmeter.

Wie passt die vom BBU vermeldete Stagnation zu den Berichten etwa von Immoscout, dass die Mieten für Bestandsgebäude in der Hauptstadt in den vergangenen fünf Jahren um ganze 34 Prozent angestiegen seien? Kern sagt: „Unsere Zahlen geben die realen Mieten wieder.“ Auf den Immobilienportalen wie Immoscout würden nur vergleichsweise wenige Wohnungen der BBU-Mitgliedsunternehmen annonciert. „Unsere Mieten, also die günstigen Mieten, sind auf diesen Portalen unterrepräsentiert“, so Kern. In Berlin vertritt der BBU die Eigentümer-Unternehmen von rund 44 Prozent des Mietwohnungsbestands.

Unsere Zahlen geben die realen Mieten wider. Maren Kern, Vorständin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU)

Interessant dürfte werden, wie sich die vom BBU vermeldete Stagnation der Berliner Mietpreise auf den qualifizierten Mietspiegel auswirken wird, der aktuell im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erarbeitet wird und im Mai fertig werden dürfte. Nach Ansicht von Experten ist davon auszugehen, dass sich diese Ergebnisse auch dämpfend auf den Mietspiegel auswirken.

In Brandenburg steigen die Mieten etwas stärker

In Brandenburg steigen die Mieten stärker als in Berlin: Der BBU erfasst einen Anstieg der Neubaumieten um 1,5 Prozent, der Neuvertragsmieten um 1,8 Prozent und der Bestandsverträge um 2 Prozent. Kern wies darauf hin, dass die Ausgangsmieten in Brandenburg weiterhin deutlich niedriger lägen als in Berlin: Bestandsmieter zahlen demnach durchschnittlich 5,64 Euro pro Quadratmeter; für Neuverträge in Bestandsgebäuden werden 6,39 Euro pro Quadratmeter veranschlagt. Die Neubaumieten liegen im Durchschnitt allerdings über Berlin, wie die BBU-Zahlen zeigen: Während in Brandenburg 11,16 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden, sind es in Berlin nur 10,95 Euro.

Aus Sicht von Kern ist die Mietentwicklung zu schwach: „Das wird sich in den nächsten Jahren mit aller Deutlichkeit negativ auf den Wohnungsmärkten unserer Region bemerkbar machen wird – sei es in zu geringen Neubauzahlen oder zu geringer energetischer Sanierung.“ Sie fordert unter anderem eine deutliche Ausweitung und Verstetigung der Bundesförderung für Neubau und Modernisierung, Entbürokratisierung und eine Senkung der Grunderwerbssteuer.