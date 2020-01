In der rot-grünen Zählgemeinschaft in Tempelhof-Schöneberg knirscht es gewaltig. Immer häufiger suchen sich die beiden Fraktionen von SPD und Grüne andere Partner für Anträge. Dies besonders, wenn es um Themen geht, die die für Natur und Gründflächen, Ordnungsdienst und Verkehr zuständige Stadträtin der Grünen, Christiane Heiß, betreffen. Da wird immer wieder einhellig Kritik geübt, in die andere Fraktionen gerne einstimmen. Letztens reichte es den Grünen in der BVV, als ein SPD-CDU-Antrag zur Bekämpfung der Clankriminalität behandelt wurde. Diesen nannten Grünen-Vertreter „mehr als peinlich“ und zum „Schämen“. Der Antrag wurde dennoch gegen die Stimmen von Grünen und Linken angenommen.