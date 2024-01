„Demokratie verteidigen“ Bündnis ruft für Sonntag zu Anti-AfD-Demonstration in Berlin auf

Das Bündnis „ZusammenGegenRechts“ will an diesem Sonntag, 21. Januar, vor dem Bundestag gegen die AfD und den Rechtsruck demonstrieren. Die Veranstaltung ist für 16 Uhr angesetzt. Damit soll „ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus, für den Schutz unserer Demokratie und gegen die menschenverachtenden Deportationspläne der AfD“ gesetzt werden. Am Wochenende sollen außerdem weitere Demonstration in ganz Deutschland stattfinden.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Rechte und rechtsextreme Stimmen, unter anderem die der AfD, wurden in den letzten Monaten immer lauter“, schreibt das Bündnis in ihrem Aufruf. Die Partei wolle die Gesellschaft spalten und gegen Minderheiten hetzen, um „ihr menschenverachtendes Gedankengut salonfähig zu machen“. Auf der am Mittwoch veröffentlichen Webseite findet sich eine deutschlandweite Übersicht über Veranstaltungen.

Das Bündnis setzt sich aus verschiedensten Gruppen zusammen. Vertreten sind Akteure aus der Klimabewegung, aber auch Studierendenausschüsse und Kulturinstitutionen. In dem Aufruf heißt es weiter: „Die AfD behauptet, eine demokratische Partei zu sein – die aktuell veröffentlichte Correctiv-Recherche beweist das Gegenteil.“

Die Enthüllungen des Recherchezentrum Correctiv hatten am 10. Januar weitreichende Deportationspläne rechter Akteure publik gemacht. Seitdem gab es in vielen deutschen Städten Proteste. In Berlin waren am Sonntag nach Veranstalterangaben rund 25.000 Menschen auf die Straße gegangen. Für den 3. Februar ruft das Bündnis „Hand in Hand“ unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ zu einer Menschenkette um den Bundestag auf.