Die RAF „zum Vorbild genommen“ Linksextreme wollen Biomarkt in Berlin geplündert haben

Eine Gruppe Linksextremer hat nach eigenen Angaben einen Berliner Bio-Supermarkt „geplündert“ und die gestohlenen Lebensmittel an „Freund*innen und Genoss*innen“ verteilt. In einem Bekennerschreiben auf der linken Plattform „Indymedia“ schreibt die anonyme Gruppe, dass sie sich „den Frauenkampftag zum Anlass und Daniela Klette zum Vorbild genommen“ habe.

Die frühere RAF-Terroristin Klette war am 26. Februar in ihrer Kreuzberger Wohnung festgenommen worden, in der sie rund zwei Jahrzehnte unerkannt gelebt haben soll. Derzeit befindet sie sich in Untersuchungshaft. Nach ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und dem ebenfalls untergetauchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub wird weiter gefahndet.

Im Vorgehen der Polizei sehen die Linksextremen „einen Millionen-Einsatz, um drei RAF-Rentner aufzustöbern, denen einzig vorgeworfen wird, dem Rentensystem nicht zur Last gefallen zu sein“ und forderten „Freiheit für Daniela Klette!“.

Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt, es ist eine Straftat. Ivette Eggert, Sprecherin des Unternehmens „Denns“ in Berlin

Die Polizei konnte den Vorfall bislang auf Tagesspiegel-Anfrage nicht bestätigen. Laut einer Sprecherin des Unternehmens „Denns“ wurde am 7. März ein Diebstahl im Markt in der Gartenstraße in Mitte begangen. Von einer „Plünderungsaktion“ wisse sie nichts. „Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt, es ist eine Straftat. Sie zu begehen, zu verherrlichen und zum Mitmachen aufzurufen, um auf die eigenen Ziele aufmerksam zu machen, verurteilen wir“, sagte Ivette Eggert, die bei Denns für das Gebiet Berlin zuständig ist.

Demnach hat das Unternehmen unmittelbar nach der Tat Strafanzeige gestellt und Beweismaterial gesichert. Wie die Aktion genau ablief und welcher Schaden entstanden ist, blieb unklar.

Klette, Garweg und Staub waren vor mehr als 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1993 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete.