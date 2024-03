Kurz vor Festnahme in Berlin Ex-RAF-Terroristin Klette soll Polizei ausgetrickst und Garweg gewarnt haben

Der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette soll es kurz vor ihrer Festnahme in Berlin-Kreuzberg gelungen sein, die Ermittler auszutricksen und ihren Komplizen Burkhard Garweg zu warnen. Das berichten „NTV“ und der „Spiegel“ übereinstimmend.

Laut dem „NTV“-Bericht waren zu Klettes Wohnung in der Sebastianstraße zunächst nur zwei Streifenpolizisten angerückt. Wie der Fernsehsender unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, hätten diese der 65-Jährigen gestattet, vor der Festnahme noch einmal die Toilette zu benutzen. Vom Badezimmer aus soll Klette Garweg mit ihrem Handy kontaktiert und gewarnt haben. Im Anschluss habe sie ihre Sim-Karte in der Toilette heruntergespült. Laut „Spiegel“-Informationen soll Klette in der Handynachricht sinngemäß geschrieben haben: Sie haben mich.

Weiteren Recherchen des „Spiegel“ zufolge ist das Handy von Burkhard Garweg seit dem Tag von Klettes Festnahme nicht mehr in Betrieb gewesen. Klettes Warnung könnte der Grund dafür sein.

Sicherheitsbeamter sieht nicht zwingend Skandal

Ein hoher Berliner Sicherheitsbeamter hält das für plausibel – aber „nicht zwangsläufig“ für skandalös. Es gebe Kontrollen durch Polizisten, die von vornherein als „so wenig konfrontativ“ angelegt werden, dass ein Toilettengang möglich sei, sagte er dem Tagesspiegel. Schließlich war Klette nicht festgenommen worden, das erfolgte erst später. Laut „NTV“ hatte Klette den Beamten ein gefälschtes Ausweisdokument vorgelegt. Dennoch sei sie von der Polizei aufgefordert worden, mitzukommen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Terrorismusexperte Michael Ortmann sagte gegenüber „NTV“: „Es drängt sich ein wenig der Verdacht auf, dass man möglicherweise überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass man tatsächlich bei dieser letzten Befragung auf die Terroristin trifft.“

Daniela Klette war am 26. Februar in einer Kreuzberger Wohnung festgenommen worden. Dort soll sie über Jahre unerkannt gelebt haben. Inzwischen befindet sich die 65-Jährige in Untersuchungshaft.

Garweg wohnte offenbar ebenfalls in Berlin, auf einem Bauwagenplatz in Friedrichshain. Als der Platz wenige Tage nach Klettes Festnahme von der Polizei gestürmt wurde, war der 55-Jährige aber nicht vor Ort. Der Bauwagen wurde sichergestellt. Am Dienstag wurde bekannt, dass Garweg darin auch Utensilien zur Fälschung von Dokumenten gelagert haben soll.

Zusammen mit dem heute 69-jährigen Ernst-Volker Staub waren Garweg und Klette vor mehr als 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1993 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete. (mit dpa)