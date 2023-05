Edel-Bäckerei aus Berlin Zeit für Brot expandiert nach Israel

Die Berliner Bäckereikette „Zeit für Brot“ eröffnet demnächst eine Filiale in der israelischen Großstadt Tel Aviv. Das sagte der Geschäftsführer Stephan Heinrich in einem Interview der „Lebensmittel-Zeitung“. Der dortige Standort befinde sich noch im Bau, die Eröffnung sei für den Sommer geplant.

Es wäre der erste Standort im Ausland. Die Kette betreibt in Deutschland bereits 13 Läden. Zum Konzept gehört eine sogenannte gläserne Backstube. Die Kundschaft kann beim Backen zuschauen, verwendet werden ausschließlich Bio-Zutaten. Diese Qualität hat ihren Preis, die Backwaren sind teurer als in den meisten Bäckereien oder Backshops.

30 Umsatz über Geschäftskunden

Heinrichs Unternehmen vertreibt seine Backwaren auch über Bio-Einzelhandelsketten wie Alnatura, Denn’s und Bio Company. Außerdem beliefert „Zeit für Brot“ die Lieferdienste Flink, Amazon Fresh sowie Knuspr. Letzterer gehört zur tschechischen Rohlik-Gruppe und liefert in Deutschland bislang nur in München und Frankfurt am Main aus.

Der Vertrieb über die Partner macht laut Heinrich momentan 30 Prozent des Umsatzes aus. Die Geschäftskunden-Produkte würden ebenfalls in den „gläsernen Backstuben“ gebacken. Die Bäckerei am Berliner Savignyplatz backe beispielsweise für Flink.