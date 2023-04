Ein König, ein Punk, ein gebrochenes Versprechen Das sind unsere Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Militär für die Männer, Komische Oper für die Frauen: Auch 2023 herrscht bei royalen Besuchen noch Geschlechtertrennung.

Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, absolvierte also den Kulturteil zusammen mit Königsgattin Camilla. Für so viel „stiff upper lip“ der Richterin Büdenbender gib’s Bronze.

Mit Würde, Gelassenheit und Hut: Deutschlands „First Lady“ Elke Büdenbender. © IMAGO/Frank Ossenbrink

2 Silber

Punk lebt! Er wird nur heutzutage als englisch-deutscher Doppelbürger zum Staatsbankett für King Charles III. ins Schloss Bellevue eingeladen, posiert auf der Treppe mit Franziska Giffey wie Butler James mit Miss Sophie und verbeugt sich vor der König-Gemahlin Camilla in einem leicht schräg sitzenden Frack.

Campino im Frack. Die beste Band der Welt würde fragen: „Ist das noch Punkrock?“ © dpa/Bernd von Jutrczenka

Was andere dazu sagen, ist ihm egal – Punk wollte noch nie irgendeiner Erwartungshaltung entsprechen. Silber für Campino!

1 Gold

Noch ist König Charles III. nicht gekrönt. Vielleicht überzeugte er bei seinem Berlinbesuch gerade deshalb mit einer gewissen höfischen Leichtigkeit.

Außen Brite, innen Berliner - der noch ungekrönte König Charles III. © imago/pool/i-Images

Charles sprach über die Fußball-Rivalität zwischen Deutschland und England, er machte einen Dinner-for-One-Witz und er scherzte über sein hohes Alter. Kurzum: Ein etwas grummelig dreinschauende Mann lacht über sich selbst. Ein echter Berliner also. Vier Wochen vor seiner offiziellen Krönung erhält King Charles dafür die einzig wahre Checkpoint-Krone.

0 Blech

Im Ausblenden von Fakten kann sie Weltklasse sein: Franziska Giffey. Im Wahlkampf war das nahezu einzige inhaltliche Plakat der SPD jenes zum 29-Euro-Ticket. Giffey feierte die Idee als ihren Erfolg.

Nun wurde öffentlich, was Experten lange voraussagten: Eine Verlängerung wird es nicht geben. Im Verkehrsverbund mit Brandenburg findet sich keine Mehrheit dafür, durch ihre Einfach-Machen-Mentalität hat Giffey die Märker schwer verärgert. Versprochen? Gebrochen.

Ein gebrochenes Versprechen beschert Franziska Giffey in dieser Woche Blech. © dpa/Jens Büttner

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.

