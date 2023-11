Erdogan-Besuch am Freitag Berliner Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Die Berliner Polizei bereitet sich wegen des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag auf einen Großeinsatz vor. Neben der ohnehin angespannten Lage mit zahlreichen Demonstrationen und auch pro-palästinensischen Kundgebungen am Freitag muss zudem der Besuch abgesichert werden.

Inwiefern die Berliner mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen müssen, ist noch unklar. Bei der Einsatzplanung ist die Polizei noch beim Feinschliff – und die könne sich jederzeit auch noch ändern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den türkischen Staatschef nach dessen Wiederwahl zum Präsidenten im Mai eingeladen. Infolge des Hamas-Massakers an mehr als 1200 Menschen in Israel hat der Besuch besondere Brisanz – wegen Erdogans Meinung zum Nahost-Konflikt. Er hatte die islamistische Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet. Die mit der Türkei in der Nato verbündeten USA und die EU stufen sie dagegen als Terrororganisation ein. Angesichts der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel sprach Erdogan sogar von „Faschismus“, dem Westen warf er „Heuchelei“ vor.

Zunächst soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Erdogan empfangen, später ist dann ein Abendessen im Kanzleramt mit Scholz geplant. Bei der Vorbereitung haben die Verantwortlichen streng darauf geachtet, keinen größeren öffentlichen Auftritt des Präsidenten einzuplanen.

Ein Besuch beim Länderspiel Deutschland-Türkei am Sonnabend soll ebenso vermieden werden wie eine Rede an Erdogan-Anhänger in Deutschland oder bei einer pro-palästinensischen Demonstration. Offiziell hieß es, dass Scholz jedenfalls nicht gemeinsam mit Erdogan das Länderspiel im Olympiastadion besuchen werde. Das weitere Programm sei noch in Abstimmung, hieß es am Montag.

Unter den aktuellen Umständen werde der Besuch auch „herausfordernd“ sein, hieß es von der Bundesregierung. Sie hält trotz Erdogans anti-israelischer Haltung an dessen Besuch fest. Die deutsche Position gegenüber Israel sei felsenfest, hieß es. Scholz werde diese auch im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten „sehr deutlich machen“.