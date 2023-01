„Nicht im Senat abgestimmt“ Jarasch sperrt die Friedrichstraße erneut – und bekommt heftige Kritik

Seit Jahren wird über eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße diskutiert, kurz vor der Wiederholungswahl schafft Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) nun Fakten. Ab Montag wird ein Teil der Straße endgültig für den Autoverkehr gesperrt. „Wir sind einen großen Schritt weitergekommen. Der dauerhafte Umbau zu einer Fußgängerzone kann jetzt stattfinden“, sagte Jarasch am Mittwoch.

Ab Montagmorgen können Autos demnach erneut nicht mehr in den Abschnitt zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße einfahren. Ab dann werde die Straße eine Woche lang umgebaut, sagte Jarasch. Die Parkplätze fallen weg, Stadtmöbel werden aufgestellt. Danach ist die Friedrichstraße in ihrem vorläufig neuen Zustand, ehe der Straßenzug in den kommenden Jahren grundlegend umgebaut werden soll.

Jarasch verteidigte die Entscheidung, den Abschnitt der Friedrichstraße für Autos zu sperren. „Einen solchen Weg gehen Metropolen auf der ganzen Welt, um die Innenstädte wieder mit mehr Aufenthaltsqualität zu versehen“, sagte sie. Die Friedrichstraße sei „wahrscheinlich der meistdiskutierte Baustein dessen, was wir in dieser Stadt vorhaben“. Doch nun gebe es die Chance, die Einkaufsstraße „auf weltweitem Niveau“ umzugestalten.

Der gelbe Radweg kommt nicht zurück, dafür die alten Sitzmöbel

Dafür sollen nach der Sperrung zunächst Stadtmöbel sorgen. Neben 20 Sitzgelegenheiten, die bereits während der vergangenen Sperrung auf der Straße standen, würden derzeit zusätzliche neue bestellt. Ab dem Frühjahr sollen sowohl Bäume in Kübeln als auch andere Gewächse die Straße verschönern.

Nicht zurückkehren wird dafür der häufig kritisierte, gelbe Radweg in der Mitte der Straße. „Dadurch schaffen wir Entschleunigung auf der Friedrichstraße, was die Verweilqualität ganz sicher erhöht“, sagte Mittes Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne). Auch Baustellenbaken sollen nicht mehr zu sehen sein. Die Einfahrt wird an den Enden der Fußgängerzone stattdessen mit Sitzmöbeln blockiert.

Neumann versprach zudem, große Flächen für die Außengastronomie schnell und unkompliziert genehmigen zu wollen. „Es ist uns ein Anliegen, durch viel Außengastronomie die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.“

Zusätzlich seien künftig auch Kunst- und Kulturveranstaltungen auf der freien Straßenfläche angedacht. Organisiert würden diese über das Planungsbüro „bo_backoffice“, das die neue Projektkoordination zur Friedrichstraße und damit auch den Austausch mit den Anrainern vor Ort übernimmt.

Der Radverkehr soll statt durch die Einkaufsstraße künftig über die in der Charlottenstraße eingerichtete Fahrradstraße verlaufen. Und doch sind auch in der gesperrten Friedrichstraße Räder nicht verboten, gestand Jarasch. „Fahrräder und E-Scooter sind erlaubt, aber in Schrittgeschwindigkeit.“ Bis sich die Regeln durchgesetzt hätten, werde man stärker hingucken. In jedem Fall gelte ein „ganz klarer Vorrang für Fußgänger“.

Erst sperren, dann planen, ist keine gute Lösung. Das wird der Hauptstadt nicht gerecht. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zur Fußgängerzone in der Friedrichstraße

Im November wurde die Friedrichstraße nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts wieder für den Autoverkehr freigegeben. Jarasch versprach damals ein neues „Gesamtkonzept“ für die Friedrichstraße und deren Umgebung zu erarbeiten. Davon enthalten die nun vorgestellten Pläne jedoch nichts.

Ein Umstand, den die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) umgehend kritisierte: „Diese Aktion ist nicht im Senat abgestimmt. Ich halte diesen Alleingang auch nicht für durchdacht. Erst sperren, dann planen, ist keine gute Lösung. Das wird der Hauptstadt nicht gerecht“, schrieb sie auf Twitter.

Ähnlich kritisch äußerte sich Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD). „Das Vorpreschen wiederholt die alten Fehler, indem man den letzten Schritt vor dem ersten macht“, sagte er. „Für eine gut durchdachte, partizipative Gestaltung der gesamten Gegend um die Friedrichstraße ist das ein Bärendienst.“

Überrascht dürften die Sozialdemokraten allerdings nicht über die dauerhafte Sperrung der Straße sein. Bereits im Mai 2022 hatte Jarasch diesen Schritt angekündigt. Die Verkehrssenatorin wiederholte die Pläne für die damals bereits laufende Umwidmung der Friedrichstraße im November. Dass es zur Einrichtung der Fußgängerzone kommen würde, war fortan klar.

Unser Ziel ist dort ein moderner Stadtraum, wenn wir in Berlin wieder auf internationales Niveau kommen wollen. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) zur Fußgängerzone in der Friedrichstraße

„Unser Ziel ist dort ein moderner Stadtraum, wenn wir in Berlin wieder auf internationales Niveau kommen wollen. Das hatten wir in den Koalitionsverhandlungen genau so besprochen. Wenn Franziska Giffey das nicht teilt, wundert mich das“, reagierte Jarasch auf die Worte der Sozialdemokratin.

Zwar könne das Beteiligungsverfahren zur dauerhaften Umgestaltung nach der Wahl schnell starten, jedoch würden Beteiligungsverfahren und Umbau viel Zeit in Anspruch nehmen. „Bis der endgültige Zustand erreicht ist, werden einige Jahre vergehen. So lange möchte die fußgängerfreundliche Umgestaltung der Friedrichstraße nicht mehr warten“, so Jarasch.

Doch mit ihren Plänen löst Jarasch massive Kritik aus. „Dieser Aktionismus ist das Gegenteil von durchdachter, strategischer Verkehrspolitik“, sagte der IHK-Vizepräsident Robert Rückel. „Im Streit um die Zukunft der Friedrichstraße ist mit dieser mit den Gewerbetreibenden vor Ort nicht abgestimmten Volte ein neuer Tiefpunkt erreicht.“

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner warf Jarasch „Bevormundung“ vor. „Einmal mehr will Grünen-Senatorin Jarasch mit dem Kopf durch die Wand. Wir lehnen diese grüne Zwangssperrung klar ab.“

Mit der neuerlichen Sperrung agiere Jarasch „gegen alle Widerstände und gegen die Interessen der Menschen vor Ort“, kritisierte der FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja.

