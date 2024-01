GDL-Streik am Mittwoch in Berlin Bisher keine größeren Störungen auf den Straßen – Odeg-Züge voll

In Berlin und Brandenburg ist der Betrieb bei der Deutschen Bahn nach Notfahrplänen wegen des GDL-Streiks am frühen Mittwochmorgen regulär angelaufen. Wie eine Sprecherin der Bahn sagte, gibt es bisher keine größeren Störungen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Notfahrpläne zu informieren.

Die Notfahrpläne werden wie beim letzten Streik ein stark reduziertes Angebot für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr bereitstellen. Im Fernverkehr werden dafür längere Züge eingesetzt.

Die Deutsche Bahn rät dazu, frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Für den Regionalverkehr werde ebenfalls ein stark reduziertes Angebot angestrebt - auch hier wird daher mit massiven Einschränkungen gerechnet. Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise während des Streiks nicht antreten wollen, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung wird aufgehoben.

Am Bahnhof Zoo fuhren am Morgen Züge. © Jörn Hasselmann

Am Bahnhof Zoo war am Morgen noch relativ wenig vom Streik zu merken. Es fuhren Züge: Die beiden wichtigen RE-Linien 1 und 8 werden von der privaten Odeg betrieben und sind nicht vom Streik betroffen. Sie fuhren weitgehend pünktlich. Ein RE 8 nach Wismar über Spandau ist sehr voll, aber nicht überfüllt, berichtet ein Tagesspiegel-Redakteur. Viele Pendler nutzen die Odeg als Ersatz für die S-Bahn innerstädtisch und nach Potsdam und Spandau.

Sehr voll war gegen 7.45 Uhr auch ein der RE8 aus Spandau. Sehr viele stiegen am Bahnhof Zoo aus und ein. Die Zugchefin sagte, dass in Spandau erstaunlicherweise alle mitgekommen seien. „Wir sind die Helden des Tages“, sagte die Frau selbstbewusst.

GDL-Streik in Berlin: BVG nicht betroffen

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldete am frühen Morgen, dass es auf den Straßen in der Hauptstadt noch relativ ruhig blieb. Auf den Stadtautobahnen und den Hauptstraßen laufe es gut, so die VIZ auf X (vormals Twitter).

Wegen der Länge des aktuellen Streiks geht die BVG von einer erhöhten Nachfrage bei Bussen, U-Bahnen und Fähren aus. Wie das Berliner Transportunternehmen mitteilte, sind die Linien der BVG von der Arbeitsniederlegung der GDL von diesem Mittwoch, 24. Januar, bis Montag, 29. Januar, nicht betroffen. Fahrgäste sollten sich jedoch auf längere Wartezeiten und vollere Fahrzeuge einstellen.

Die BVG plant, die größtmögliche Kapazitäten auf Schienen und Straßen zu bringen, und ruft Reisende zu Geduld und Rücksichtnahme auf.

Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren.

Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen. (dpa, Tsp)