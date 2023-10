„Israelbezogenen Antisemitismus unterbinden“ CDU-Generalsekretärin für Verbot von Palästinensertüchern an Berlins Schulen

Die Generalsekretärin der Berliner CDU, Ottilie Klein, hat sich für die Möglichkeit eines Verbots pro-palästinensischer Symbole an Berlins Schulen ausgesprochen. „Aus Angst vor Übergriffen haben viele Familien ihre Kinder in der vergangenen Woche nicht in die Schule geschickt“, sagte Klein dem Tagesspiegel. So etwas könne man nicht tatenlos hinnehmen. „Unsere Schulen müssen sichere Orte des Lernens und Wachsens sein, nicht Orte der Angst und des Konflikts.“

Hassbekundungen, Jubel über die Angriffe der Hamas oder die Aberkennung des Existenzrechtes Israels „in welcher Form auch immer“ hätten deshalb auf Berlins Schulhöfen nichts verloren. „Aus diesem Grund ist es richtig und wichtig, dass die Bildungssenatorin alles versucht, den Schulfrieden zu erhalten und israelbezogenen Antisemitismus zu unterbinden“, sagte Klein.

Bildungssenatorin erlaubt Schulen Verbot von Palästinensertüchern

Dazu zähle auch die Möglichkeit, dass die Schulen ein befristetes Verbot „für das Tragen bestimmter israelfeindlicher Symbole aussprechen können“. Daneben sei es unerlässlich, den Konflikt schülergerecht aufzuarbeiten, forderte die CDU-Generalsekretärin. Nur so könnten sich Hass und Antisemitismus nicht festigen.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte in der vergangenen Woche einen Brief an die Berliner Schulen geschickt, wonach die Leitungen die Möglichkeit bekommen, Symbole und Äußerungen im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel zu verbieten.

„Jede demonstrative Handlungsweise oder Meinungsäußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel oder Unterstützung der diese durchführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann, stellt in der gegenwärtigen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar und ist untersagt“, heißt es in dem Brief.

Darunter fällt unter anderem das Tragen der Kufiya, auch bekannt als Palästinensertuch, sowie von Aufkleber mit Aufschriften wie „free Palestine“ oder einer Landkarte von Israel in den Farben Palästinas und das Rufen der Parole „free Palestine“.