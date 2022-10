Kundgebung vor Berliner Hochschullklinik Diesen Mittwoch streiken Ärzte der Charité

Hunderte Ärzte der Berliner Charité legen an diesem Mittwoch die Arbeit nieder, vor dem Bettenturm am Campus in Mitte wollen sie sich um 10 Uhr zur einer Kundgebung sammeln.

Mit dem angekündigten Warnstreik erhöht der Marburger Bund in der Tarifrunde den Druck auf den Charité-Vorstand. Die Ärztegewerkschaft sprach von einer „hohen Streikbereitschaft“, ein Notdienst sei wie bei Arbeitskämpfen im Gesundheitswesen üblich sichergestellt.

Inwiefern planbare Behandlungen von Patienten abgesagt werden, ist unklar. „Wir treffen Vorkehrungen, damit sichergestellt ist, dass keine Patientengefährdungen auftreten“, teilte ein Charité-Sprecher mit.

Der Marburger Bund verhandelt über den Haustarifvertrag. Im Zentrum stehen Schichtmodalitäten und Arbeitszeiten, zudem wird 6,9 Prozent mehr Lohn gefordert. Ein Charité-Sprecher bezeichnete die Tarifrunde wegen der vielen Themen als „komplex“, aber „konstruktiv“. Man habe ein „Paket mit Angeboten zu Arbeitszeit und Entlastung, Fort- und Weiterbildung, Entbürokratisierung und Gleichstellung“ vorgelegt.

Dahingehend möchte der Marburger Bund mehr. Im gehören mindestens 50 Prozent der Charité-Ärzte an. Insbesondere junge Mediziner kritisierten vor einigen Wochen in einer intern Umfrage die Arbeitsbedingungen an der Charité.

„Was neu war bei diesen Verhandlungen, dass wir es geschafft haben, dass so viele Ärzte das mitverfolgen und dabei sind“, wird Assistenzärztin Jana Reichardt, die Mitglied der Tarifkommission ist, in der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Die Tarifkommission sei größer und diverser als zuvor. Das habe auf den Stationen viel Rückhalt eingebracht: „Damit beugen wir auch dem Argument vor, dass es die jungen, lauten Stimmen sind, aber Einzelmeinungen. Das kann man diesmal wirklich nicht sagen.“

Die Dienstpläne seien ein Problem. „Wir müssen halt immer wieder kurzfristig einspringen, Lücken füllen“, sagte Reichardt. Das sei körperlich belastend und mache den Alltag schwer planbar. „Dafür sollte es einen extra Zuschlag geben. Mit Geld allein ist das zwar nicht aufzuwiegen, aber es ist ein Element der Steuerung.“

Die Charité ist Berlins landeseigene Universitätsklinik. Sie erhält Forschungsgelder aus diversen Töpfen. Die Gebäude sowie die Technik muss wie in anderen Kliniken das Land zahlen; das Gesetz sieht zudem vor, dass die Krankenkassen die Kosten für Personal und Medikamente durch die sogenannten DRG decken.

Mit dem Fachterminus DRG sind Fallpauschalen gemeint, also jene Mittel, mit denen die Kassen pro Diagnose die Kliniken vergüten. Ärzte und Pflegekräfte kritisieren das Vergütungssystem, die fixen Summen pro Fall seien oft zu knapp. Schon die 2021 streikenden, in Verdi organisierten Charité-Pflegekräfte hatten ein Ende der Fallpauschalen gefordert.

„Die Belegschaft der Charité dürfte mit den Arbeitskämpfen für viele Belegschaften anderer Krankenhäuser sprechen“, sagte der Gesundheitsexperte der Berliner Linken-Fraktion, Tobias Schulze, am Mittwoch. Die „Ökonomisierung“ der Kliniken habe eine existenzielle Grenze überschritten, die Bundesregierung müsse den „Hilfeschrei“ der Ärzte ernst nehmen. Die Fallpauschalen gehörten durch eine umfassendere Finanzierung aller Behandlungen ersetzt.

Die Krankenhausfinanzierung zu reformieren, das lehnt auch der Charité-Vorstand nicht ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte kürzlich an, 25 Prozent der bislang stationären Behandlung ambulantisieren, also ohne Übernachtung in einer Klinik durchführen lassen. Damit reagiert Lauterbach auf die im internationalen Vergleich hohen Zahlen an stationären Fällen in Deutschland, die auch von Ärzten als teilweise überflüssig kritisiert werden. Auch das umstrittene Fallpauschalensystem, in dem vor allem OPs auskömmlich von den Kassen vergütet werden, soll reformiert werden.

Wie berichtet gibt es Dänemark für die 5,8 Millionen Einwohner 32 – spezialisierte – Krankenhäuser; für 83 Millionen Bundesbürger sind es – oft weniger spezialisierte – 1900 Kliniken. Auf 1000 Dänen kommen weniger als drei Betten, auf 1000 Deutsche acht.

Insgesamt arbeiten an der Charité samt Tochterfirma CFM fast 21.000 Beschäftigte, darunter 2700 Ärzte. Mit 3000 Betten in Steglitz, Wedding und Mitte sowie 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz ist die Charité die größte Universitätsklinik Europas. Dem sechsköpfigen Vorstand steht Heyo Kroemer vor, den Aufsichtsrat führt Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne).

