Nach Weihnachtsbaum-Farbattacken Hausdurchsuchungen bei Aktivsten von „Letzter Generation“ in Berlin

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwochmorgen in Berlin mehrere, teils festlich geschmückte Weihnachtsbäume mit oranger Farbe besprüht. Gegen 10.15 Uhr fanden Polizeikräfte am Leipziger Platz und am Bundesrat die angesprühten Bäume vor, wie die Berliner Polizei auf X mitteilte. Zunächst hatte die Polizei von einem dritten Baum in einem nahe gelegenen Einkaufszentrum gesprochen.

Am Leipziger Platz und vor dem Bundesratsgebäude trafen die Beamten auf vier Aktivistinnen und Aktivisten, die Feuerlöscher und Plakate bei sich trugen. Vor dem Bundesrat nahe dem Potsdamer Platz verteilten zwei Demonstranten die Farbe aus Feuerlöschern und ließen sich dabei filmen und fotografieren. Auf den Schildern stand: „Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe gleich Klimaschutz.“ Alle Personalien würden überprüft, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Wie ein Polizeisprecher am späten Nachmittag bestätigte, fanden im Anschluss an die Aktion Hausdurchsuchungen bei den mutmaßlichen Beteiligten statt. Drei Wohnungen im Hansaviertel in Mitte, in Wilmersdorf sowie in Wedding wurden mithilfe einer richterlichen Anordnung durchsucht.

Dabei wurden laut Sprecher diverse Beweismittel und „klassische Utensilien“ der Klimaaktivisten wie Farbe und Kleber beschlagnahmt, von denen einige auch bei der Aktion am Mittwochmorgen genutzt worden seien sollen.

Die Hausdurchsuchungen fanden laut Polizeisprecher am frühen Nachmittag statt. Ob und wie es dazu kommt, sei immer eine Einzelfallentscheidung, sagte der Sprecher. Im vorliegenden Fall sei es primär darum gegangen, die Beweismittel zu sichern.

Auch die „Letzte Generation“ äußerte sich am Mittwochnachmittag zu den polizeilichen Maßnahmen. Sprecherin Carla Hinrichs sagte in einer Mitteilung: „Hausdurchsuchungen und andere Versuche, unser aller demokratisches Recht auf Protest einzuschränken, lassen uns nicht kalt, aber sie können uns nicht davon abhalten, für das Richtige einzustehen”.

Am 3. Februar ist massive Blockade geplant

Die „Letzte Generation“ hatte zuvor mitgeteilt, dass es ähnliche Aktionen in mehreren Städten in ganz Deutschland gebe. Nach Angaben der Polizei wurden auch in Oldenburg, München und Nürnberg Bäume von Aktivisten mit oranger Warnfarbe aus präparierten Feuerlöschern eingefärbt. Nach Angaben der Klimaschützer gab es auch in Rostock und Kiel Aktionen.

Besprüht wurde laut der „Letzten Generation“ auch ein aufwendig geschmückter Baum in der Leipziger Mädlerpassage. Die Polizei sperrte den Bereich ab und ermittelt.

Polizisten stehen um Mitglieder der Protestgruppe „Letzte Generation“· vor einem mit Farbe besprühten Weihnachtsbaum in der Mädler-Passage in Leipzig. © dpa/Jan Woitas

Die Gruppe teilte mit, trotz „blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung“ dürfe der Klimawandel nicht vergessen werden, die Welt rase in eine Zukunft voller Katastrophen.

Am 3. Februar wollen die Klimaaktivisten Berlin zudem erneut massiv blockieren. Sie riefen derzeit zur „friedlichen Massenbesetzung“ auf und hielten dafür bereits Vorträge und Trainings in zivilem Widerstand in ganz Deutschland, hieß es.

Die „Letzte Generation“ demonstriert und protestiert seit Anfang 2022 mit Straßenblockaden und weiteren Aktionen für mehr Klimaschutz. Mit Farbe wurde unter anderem auch das Brandenburger Tor in Berlin besprüht. Zahlreiche Ermittlungsverfahren und Prozesse laufen gegen Mitglieder der Gruppe, viele wurden bereits verurteilt. (mit dpa)