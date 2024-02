Podolski-Döner kommt nach Berlin Der Termin für die Eröffnung steht – die Preise wohl noch nicht

Dass der ehemalige Fußballnationalspieler Lukas Podolski mit seiner Kölner Restaurant-Kette „Mangal“ in die Hauptstadt expandiert, ist schon länger bekannt. Auch über die Tatsache, dass die Filiale in der Nähe des Kottbusser Tors eröffnen soll, wurde Berlin informiert. Ende vergangener Woche gab das Unternehmen dann endlich konkretere Details bekannt: Die Eröffnungsfete steigt am Sonntag, 3. März, am Kottbusser Damm 1, das zumindest weiß die „Berliner Zeitung“ zu berichten.

Die „B.Z.“ spekuliert derweil über Poldis Dönerpreise: Demnach kostet ein Döner in seinen nordrhein-westfälischen Filialen aktuell 7,90 Euro. Andere Quellen berichten von 8,50 Euro. So oder so, der Preis sei nicht haltbar, verriet der Fußballer jüngst in einem Gespräch mit den Youtubern Sascha Hellinger und Montana Black: „Ich glaube, der Döner ist sowieso noch viel zu billig. Der muss teurer sein.“

Eine konkrete Preisvorstellung äußerte Podolski zwar nicht, verglich das gefüllte Fladenbrot aber mit Pizza: „Wenn du in den Laden gehst, zahlst du schon an die zehn Euro. Aber da hast du nur Teig, Tomatensoße und bisschen Käse drauf.“

Poldoski, derzeit beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze unter Vertrag, gründete sein Unternehmen „Mangal“ bereits 2018. Damals eröffnete die erste Dönerbunde der Kette in Köln.

Auf der Website des Unternehmens schreibt er: „Ich bin kein Anzugträger, deswegen würde ein Fünf-Sterne-Restaurant gar nicht zu mir passen. Als Kind der Straße habe ich schon immer gerne Döner gegessen. Andere Leute spielen lieber Golf oder haben ihre Hobbys, ich habe eben Spaß an meinen Projekten“. Dazu gehören neben türkischem Fastfood auch Eiscafés, Bekleidungsgeschäfte und die jüngst mit Mats Hummels gegründete Kleinfeld-Fußballliga „Baller League“.