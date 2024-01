Software-Unternehmer Hasso Plattner sieht die Integration in Berlin als „schiefgegangen“. Das sagte der gebürtige Berliner, Wahl-Potsdamer und SAP-Mitgründer in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ anlässlich seines 80. Geburtstags vor Kurzem. „Die Integration ist schiefgegangen, die Erziehung, die Schulpolitik.“

Er selbst fahre nicht mehr nach Berlin. „Dass ganze Stadtteile scheinbar übernommen wurden von Arabern, dass dort deren Ethik und Verständnis für Gesetze gelebt wird, ist nicht gut“, sagte Plattner.

In der gescheiterten Integration und dem Umstand, dass darüber niemand spreche, sehe er auch den Aufstieg der AfD begründet. „Keiner sagt: Ja, das ist schiefgegangen, jetzt müssen wir es ändern. Weil das auch wieder unpopulär ist. Und dann kommt die AfD, und einige Mitglieder sagen offenbar in einem geheimen Treffen, man müsse Millionen Ausländer wieder zurückführen.“

Der russische Präsident Putin hat etwas Besonderes mit uns vor, wenn er sein Ukraine-Problem gelöst hat. Hasso Plattner, Software-Unternehmer

Der Aufstieg der AfD bereite ihm große Sorge. Dennoch halte er ein Verbot der Partei für falsch. „Das würde sie nur noch stärker machen, denn es gibt eine starke Gruppe in der Bevölkerung, die dem Gedankengut der AfD sehr nahesteht“, ist Plattner überzeugt. „Das Gefühl, dass wir als Deutsche den anderen überlegen sind, dass es uns am besten geht, wenn man uns nur allein lässt, ist stark vertreten in Deutschland. Der Sprung von 33 zu über 50 Prozent Wähleranteil kann leicht kommen in einer Krise.“ Dann, meint Plattner, würden auch 75 Jahre Demokratie nicht viel helfen, „wie man in den USA sieht“.

Bundeskanzler Olaf Scholz indes spricht der SAP-Mitgründer „nicht so viel Strahlkraft“ zu. „Ich könnte jetzt boshaft sagen: Ist die SPD noch im Parlament? Es ist ein Trauerspiel“, sagt der selbsterklärte SPD-Wähler. Es fehle bei den Regierenden eine klare Linie. „Aber wenn Bundeskanzler Scholz mich jetzt fragen würde, was er denn machen solle, wüsste ich auch keinen Rat.“ Er warnt indes vor einer „ernsten Umwelt- und Klimabedrohung“.

Zwar sei er Pazifist, sagt Plattner über sich selbst, trotzdem müsse Deutschland aufrüsten. „Es muss sich verteidigungsbereit zeigen und die anderen Nato-Länder genauso. Der russische Präsident Putin hat etwas Besonderes mit uns vor, wenn er sein Ukraine-Problem gelöst hat.“

Plattner lebt eigentlich in Potsdam, verbringt die meiste Zeit jedoch in San José im Silicon Valley. Er gilt als Potsdams „Mäzen und Stifter“: 1999 gründete er das Hasso-Plattner-Institut, das IT-Ingenieure ausbildet. Dem wiedererrichteten Stadtschloss spendierte er Fassade und Dach, rettete das ehemalige Ost-Restaurant „Minsk“ vor dem Abriss und stiftete das Museum Barberini. Seit 2017 ist er Ehrenbürger der brandenburgischen Landeshauptstadt. Plattner habe, stellte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fest, „tiefe und prägende Spuren in unserem Land hinterlassen“. (Tsp)