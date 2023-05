„Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg“ Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in Berlin am Tag der Arbeit

Sonne, Späße und Proteste: Mehrere Tausend Menschen versammeln sich am „Tag der Arbeit“ auf Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin. Der Erste Mai startet dabei traditionell mit der Demo des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), die in diesem Jahr unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ steht. Vom Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain ziehen am Montagvormittag mehr als 6000 Demonstrant:innen zur Kundgebung vor dem Roten Rathaus.

Das Wetter spielt mit: 16 Grad Celsius, sonnig. Ein Trompeter spielt die linke Hymne „Bella Ciao“. Mehrere umstehende Demonstranten singen und summen mit. Der DGB macht sich in diesem Jahr für eine höhere Tarifbindung stark. Mindestens 80 Prozent der Beschäftigten sollten unter Tarifbedingungen arbeiten, lautet die Forderung. Nur so werde Arbeit attraktiv, nur so würden Arbeitende vor Armut geschützt. Derzeit seien weniger als die Hälfte der Beschäftigten von Tarifverträgen erfasst.

Für uns Sozialarbeiter ist der neue Koalitionsvertrag ein Schlag ins Gesicht. Clemens, Solidaritätstreff Soziale Arbeit

Von einem Lautsprecherwagen ruft Clemens vom Solitreff Soziale Arbeit in einem Redebeitrag in die Menge: „Für uns Sozialarbeiter ist der neue Koalitionsvertrag ein Schlag ins Gesicht.“ Und zwar: „Es ist uns egal, welches Arschloch gerade im Berliner Senat sitzt.“ Was gebraucht werde, seien „einen Inflationsausgleich, Lohnerhöhungen und eine langfristige Finanzierung sozialer Projekte“, fordert er.

Satiredemo trifft auf gemischte Gefühle

Unterdessen beginnt gegen Mittag im Villenviertel in Grunewald die linke Demonstration „MyGruni“. Unter dem Motto „Reichtum wird enteignet (RWE)“ inszenieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ironische Rollenspiele zwischen angeblichen Villenbesitzern, deren Haus für Kohle abgebaggert werden sollte, und angeblichen RWE-Bauarbeitern. „Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg“, heißt es. Die Veranstalter, das selbsterklärte Quartiersmanagement Grunewald, sprechen am Nachmittag von 7000 Menschen. Die Polizei nennt kurz vor Demo-Ende 3700 Protestierende als offizielle Zahl.

„Baggersee statt Swimmingpool“ steht auf einem Plakat im Zuge der linken Spaßdemo „MyGruni“ im Berliner Grunewald. © Getty Images/Omer Messinger

Der satirische Protest ruft bei Anwohner:innen gemischte Reaktionen hervor. In zahlreichen Häusern entlang der Demo-Route sind Fenster und Türen verrammelt. Manche Passan:innen filmen, offensichtlich belustigt, während der Zug, versammelt hinter einem großen Pappmachébagger, mit lauter Musik durch die Bismarckallee zieht.

Dazu erklärten die Veranstalter: „Höchste Zeit, Kohleabbau ganz neu zu denken! Unter dem Villenviertel Grunewald lagert ein gigantischer Kohleflöz: Fossiles Kapital, das dringend abgetragen werden muss! Für das Klima, für eine gerechte Gesellschaft!“ Auf Twitter teilt die Polizei mit, die Route sei auf Wunsch des Versammlungsleiters etwas geändert worden, führe aber weiter zum Endpunkt Johannaplatz.

Buhrufe für Kai Wegner

Auf der DGB-Demo nahe dem Alexanderplatz verteidigt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vehement die Rechte der Gewerkschaften zum Arbeitskampf. „Wir werden keine Einschränkung des Streikrechts dulden – Punkt, aus, Ende“, ruft er – und weist Kritik an den Folgen für Bürger und Verbraucher, etwa bei Flughafenstreiks, zurück. Es sei Sinn von Streiks, „ökonomisch und politisch Druck zu machen“.

„Ungebrochen solidarisch“: Die Demo des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) beginnt bereits am Montagvormittag. © Getty Images/Omer Messinger

Die Gewerkschaften kämen mit kräftigem Schwung aus den Jahren der Corona-Zeit, sagt Hofmann. Die Beteiligung an Warnstreiks sei hoch, in den laufenden Tarifrunden seien deshalb gute Ergebnisse erzielt worden. Zehntausende neue Mitglieder seien hinzugekommen. „Die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland wird stärker“, sagt er und wiederholt seinen Vorstoß für eine Vier-Tage-Woche. Er sei der festen Überzeugung, dass ein voller Lohnausgleich tragbar sei, betont der IG-Metall-Chef.

Als die Moderatorin neben Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und der Berliner Senatorin für Soziales, Cansel Kiziltepe (SPD), auch Kai Wegner (CDU) begrüßt, hagelt es Buhrufe. Noch ein Fehlstart für Berlins neuen Regierenden Bürgermeister.

Auch auf der sogenannten Spaßdemo in Grunewald gibt es Kritik an der neuen Berliner Landesregierung. „Alles Gute wird in Zukunft von unten kommen“, ruft darauf Klimaaktivist Tadzio Müller. „Wir müssen Berlin für uns halten, für die gute Sache, für den Regenbogenkommunismus“, sagt er unter Applaus der Teilnehmenden. Wenn der Aktivist zu einer breiten Protestbewegung aufruft, klingt es nicht nur nach Satire.

Am späten Nachmittag füllen sich dann auch die Straßen rund um den U-Bahnhof Boddinstraße mit immer mehr Menschen. Von hier aus will die traditionelle Revolutionäre 1. Mai-Demonstration zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen. Vorher decken sich die Teilnehmenden aber noch mit Bier vom Späti ein. 2000 Teilnehmende wurden angemeldet. Die Polizei geht aber davon aus, dass es bis zu 15.000 Menschen werden könnten – und ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (mit dpa)