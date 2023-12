Entscheidung an Spandaus neuer Grundschule „Wir haben einen neuen Namen gefunden!“

Sie ist groß und wichtig und ganz neu: die Grundschule 05G31 in Berlin-Spandau. Fast 600 Kinder werden hier einmal unterrichtet. Doch eines fehlte bislang im Berliner Neubaugebiet an der Goltzstraße Ecke Mertensstraße: ein anständiger Name für die Grundschule. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen - Kinder, Eltern und Lehrkräfte haben sich geeinigt. Die Schulleiterin lüftet im neuen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels das Geheimnis und erklärt, wie so eine Namenssuche abläuft.

Die Idee für den Namen stammt übrigens von einer Leserin des Spandau-Newsletters - denn der hatte vor einem Jahr die Leserinnen und Leser um Vorschläge gebeten. Erinnern Sie sich? Mehr zum Namen, zum Fest, was Schulleiterin und Ideengeberin sagen (und welche Ideen die Kinder noch hatten) im neuen Spandau-Newsletter am Dienstag unter tagesspiegel.de/bezirke. Ich freue mich auf Sie.

Doch es geht noch um viel mehr Themen im neuen Spandau-Newsletter - hier die schnelle Online-Vorschau.

Weihnachtsfest für Obdachlos e: „schon 40 Hilfsangebote“

e: „schon 40 Hilfsangebote“ 130 Jahre Melanchthonkirche : das Fest, die Musik, der Platz, die fehlende Uhr

: das Fest, die Musik, der Platz, die fehlende Uhr Grundschule an der Goltzstraße : „Wir haben einen neuen Namen!“

: „Wir haben einen neuen Namen!“ „Massiver Schimmelbefall“ : Altstadt-Kita jahrelang dicht

: Altstadt-Kita jahrelang dicht Flüchtlingsheime in Spandau: die Lage von „Kaiserhof“ bis Waldkrankenhaus

die Lage von „Kaiserhof“ bis Waldkrankenhaus Hochhäuser am U-Bahnhof Ruhlebe n: Neubau beginnt

n: Neubau beginnt Siemensstadt : Fahrradfahrer werden jetzt digital gezählt

: Fahrradfahrer werden jetzt digital gezählt Viele News : Siemensbahn, Heerstraße Nord, BSR-Tipps, Zirkus Berolina, DLRG und Steuergeld

: Siemensbahn, Heerstraße Nord, BSR-Tipps, Zirkus Berolina, DLRG und Steuergeld Falscher Alarm am Hausprojekt „Jagow15“: Prozess gegen Mieter

am Hausprojekt „Jagow15“: Prozess gegen Mieter Viel Kultur: Ensembles der Musikschule, Lesung im Lutetia, Goethe in der Altstadt

Ensembles der Musikschule, Lesung im Lutetia, Goethe in der Altstadt Viel Weihnachten : Markt in Gatow, Musik in Kladow, Adventslieder in der Altstadt-Bücherei, Weihnachten am Hahneberg

: Markt in Gatow, Musik in Kladow, Adventslieder in der Altstadt-Bücherei, Weihnachten am Hahneberg Viel zu luftig : Leserkritik am Weihnachtsmarkt in der Altstadt

: Leserkritik am Weihnachtsmarkt in der Altstadt 2500 Fahrradständer bei Hertha BSC: die Pläne, die Standorte

