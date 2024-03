Geschöntes Interview der „Berliner Zeitung“ Die verheimlichten Entgleisungen des Roger Waters

Zu den prominentesten Figuren, die seit Jahren gegen Israel hetzen, zählt der Pink-Floyd-Mitgründer und BDS-Aktivist Roger Waters. Umso erstaunter war ich, als im Februar vergangenen Jahres ein ausführliches Interview mit ihm in der „Berliner Zeitung“ erschien – und Waters sich dort verblüffend moderat, für seine Verhältnisse fast diplomatisch äußerte. Hatte der Mann etwa einen guten Tag gehabt? Oder war er halbwegs zur Vernunft gekommen?

Wie sich jetzt herausstellt: keines von beidem. Dass der Musiker in dem Interview so harmlos wirkt, liegt lediglich daran, dass die „Berliner Zeitung“ die entscheidenden Passagen vor Veröffentlichung herausgestrichen und ihren Lesern so einen völlig anderen Eindruck vermittelt hat.

In Wahrheit stellte Waters in dem Gespräch Israels Existenzrecht infrage und verglich den jüdischen Staat mit Nazi-Deutschland. Waters warf Israel auch Faschismus vor.

Dies ist versehentlich herausgekommen, weil der Musiker das komplette Interview, das ihm die „Berliner Zeitung“ vorgelegt hatte, vom Deutschen ins Englische rückübersetzt und dann seinerseits auf der eigenen Homepage veröffentlicht hat.

Wer diese Version mit jener vergleicht, die von der „Berliner Zeitung“ letztlich publiziert wurde, wird stutzig. Sie sind praktisch identisch – mit der Ausnahme, dass die Zeitung chirurgisch sämtliche Stellen herausstrich, in denen Waters’ radikale Haltung gegenüber Israel deutlich wird.

Ein extrem ungewöhnlicher Vorgang

Grundsätzlich sind Kürzungen von Interviews nichts Außergewöhnliches. Redakteure streichen langweilige, irrelevante Passagen heraus, auch Dopplungen. Im Prinzip immer das, was am ehesten verzichtbar ist.

Genau dies ist hier aber nicht geschehen. Im Gegenteil: Die Redakteure haben gezielt Kernaussagen, also besonders relevante Stellen, gestrichen und so für ihre Leser ein Bild gezeichnet, dass dem eigentlichen Gespräch nicht entspricht. Es sind jene Stellen, in denen sich Waters selbst als fanatischer Israelhasser entlarvt.

Das ist, als würde man ein Interview mit einem AfD-Funktionär führen und vor Veröffentlichung dessen Ausführungen zu geplanten Massendeportationen streichen, sodass der Rechtsradikale am Ende lediglich über Heimatverbundenheit und Naturschutz spricht. Es widerspricht jeder journalistischen Logik. Und es täuscht dem Leser Harmlosigkeit vor.

Die Journalisten gingen bei ihrer Schönfärbung gründlich vor. Mal strichen sie eine komplette Antwort und schlugen die Frage der darauffolgenden Antwort zu. Mal kürzten sie innerhalb einer Antwort so, dass dadurch unklar wird, was Waters eigentlich meint. In der gedruckten Version freut sich Waters etwa darüber, dass in Deutschland heute viele Menschen offen für eine „andere Sichtweise“ seien. Dass er damit die Bereitschaft meint, dem jüdischen Staat Apartheid und Genozide zu unterstellen, erfährt der Leser nicht.

Peinliche Vorfälle in Serie

Nun lässt sich über den Zustand der „Berliner Zeitung“ ohnehin nicht viel Positives sagen. Seit sie 2019 von dem Unternehmerpaar Holger und Silke Friedrich aufgekauft wurde, gab es reihenweise Peinlichkeiten, von denen viele wahrscheinlich nur deshalb wieder in Vergessenheit gerieten, weil sie von weiteren Peinlichkeiten abgelöst wurden.

Da war zum Beispiel der bizarre, überlange Essay der beiden Friedrichs, der in Medienkreisen zu Belustigung, Fremdscham und journalistischen Einordnungen mit Titeln wie „Die fünf dämlichsten Sätze aus dem komplett bekloppten Manifest von Holger und Silke Friedrich“ führte. Da war die Lobpreisung eines deutschen Biotech-Unternehmens auf der Titelseite der „Berliner Zeitung“, die allerdings nicht erwähnte, dass Holger Friedrich in dessen Aufsichtsrat saß. Dieser schwere Verstoß gegen den Pressekodex brachte der Zeitung eine Rüge des Presserats ein.

Da war die Feier in der russischen Botschaft, an der Holger Friedrich, kurz nach Russlands Invasion in der Ukraine, neben AfD-Politikern, Gerhard Schröder und weiteren deutschen Putin-Freunden teilnahm. Da war die verstörende Danksagung an Egon Krenz. Mal druckte die Zeitung aus Versehen interne Anweisungen für einen Text ihres Verlegers („Unterzeile wäre: ...“). Mal biederte sich Friedrich beim Verschwörungsgläubigen Diether Dehm an und fiel dabei einem eigenen Autor massiv in den Rücken.

Auch kam heraus, dass Holger Friedrich als IM „Bernstein“ für die Stasi gearbeitet und dies jahrzehntelang verschwiegen hat.

Das schöngefärbte Interview mit Roger Waters hat nun ausgerechnet Tomasz Kurianowicz mitgeführt. Er ist der Chefredakteur der „Berliner Zeitung“. Ich halte ihn eigentlich für einen redlichen, engagierten Journalisten. Warum sollte so einer derart fragwürdig ein Interview verändern?

Der Chefredakteur führte das Interview

Denkbar wäre, dass es den Journalisten erst vor Drucklegung auffiel, wie wenig sie Waters widersprochen haben. Dass sie ihm offensichtliche Hetze durchgehen ließen, ohne ihn mit Fakten zu konfrontieren. Dass sie es leider hinnahmen, als Waters Israels Existenzrecht infrage stellte und den jüdischen Staat mit Nazi-Deutschland verglich. Denkbar wäre, dass sie die Passagen dann lieber verheimlichten, um später nicht selbst in die Kritik zu geraten.

Ich habe Kurianowicz angeschrieben und ihn nach den Gründen gefragt. Seine Antwort: „Die Berliner Zeitung bietet Kampfparolen, die dem Staat Israel Apartheid und Genozid vorwerfen, Israels Existenzrecht infrage stellen, Israel mit Nazi-Deutschland vergleichen und Israel Faschismus unterstellen, keine Plattform.“

Das klingt löblich, geht aber völlig am Problem vorbei. Denn die Zeitung beginnt ihr Interview ja gerade mit dem Versprechen, Waters ordentlich auf den Zahn fühlen zu wollen und herauszufinden, ob er „alle seine Aussagen wirklich ernst“ meine oder ob er „einfach nur missverstanden“ werde.

Genau das passiert eben nicht. Stattdessen vermittelt die „Berliner Zeitung“ fälschlicherweise den Eindruck, Waters Ansichten seien gar nicht so übel. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Kritik an diesem Mann ist übertrieben.

Meine Frage, ob er glaube, dass die „Berliner Zeitung“ ihren Lesern ein zutreffendes Bild von Waters Haltung zu Israel vermittelt habe, beantwortet Chefredakteur Kurianowic nicht.