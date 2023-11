Osama Bin Laden als TikTok-Held Warum die Generation Z plötzlich Al-Qaida feiert

Die chinesische Videoplattform TikTok gilt Beobachtern schon lange als Hort von gefährlichen Verschwörungserzählungen und Falschnachrichten. Ein neuer Trend dürfte diese Ansicht nun bestätigen. Vor allem amerikanische Nutzer des Netzwerks posten seit Mittwoch Videos, in denen sie sich positiv auf Al-Qaida-Boss Osama Bin Laden und dessen islamistisches Pamphlet „Letter to America“ beziehen.

Hintergrund dürfte auch die aktuelle Eskalation in Nahost sein, bei der vor allem die pro-palästinensische Seite Medien vorwirft, nicht wahrheitsgemäß zu berichten.

Die britische Zeitung „Guardian“ hatte Bin Ladens vollständigen „Letter to America“ bereits 2002 auf ihrer Website veröffentlicht, um ihn Lesern zugänglich zu machen. Jahrzehntelang fand der antisemitische, amerikafeindliche und islamistische Brief dort wenig Beachtung - bis zu dieser Woche, in der sich Inhalte des Manifests plötzlich auf TikTok verbreiteten.

Der „Guardian“ reagierte schnell und löschte daraufhin die entsprechende Website mit der Begründung, dass sich einzelne Passagen ohne Kontext auf Social-Media-Plattformen verbreiten würden.

Doch ausgerechnet die Entfernung des Bin Laden-Briefs sorgte für weitere Aufmerksamkeit unter vielen jungen TikTok-Nutzern, die sich in ihrer Ansicht bestätigt sahen, dass „die Medien“ versuchen, bestimmte Meinungen zu unterdrücken.

Die Folge: Der Inhalt des terroristischen Manifests verbreitete sich trotz „Guardian“-Löschung rasant in den Weiten der chinesischen Videoplattform. Nutzer beschrieben in Clips, die teilweise über eine Million Aufrufe erhielten, dass der Brief ihnen die „Augen geöffnet hätte“ und sie jetzt anders auf das Weltgeschehen blicken würden. Unter den begeisterten Kommentatoren der Videos finden sich auffallend viele junge Menschen der sogenannten „Generation Z“.

Dass der Trend, einen islamistischen Terroristen zu zitieren, ausgerechnet jetzt aufkommt, dürfte kein Zufall sein. So finden sich in Bin Ladens Brief zahlreiche Absätze, die sich auf die Situation in Palästina und Israel beziehen und gleichzeitig als zutiefst antisemitisch zu verstehen sind. So schreibt der Drahtzieher der Terrorattacken auf das World Trade Center in New York unter anderem, dass „die Juden“ Politik, Medien und Wirtschaft kontrollierten.