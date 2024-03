Nach Anschlag bei Moskau Haftbefehl gegen achten Terrorverdächtigen erlassen – mehr Komplizen vermutet

Vier Tage nach dem Terroranschlag bei Moskau ist ein achter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Bei dem Mann handele es sich um einen 31 Jahre alten russischen Staatsbürger, der in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan geboren sei, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf das Moskauer Basmanny-Gericht.

Ihm wird demnach vorgeworfen, den Terroristen vor der Tat eine Wohnung zur Verfügung gestellt zu haben. Vor Gericht soll der Mann allerdings abgestritten haben, dass er von den Anschlagsplänen wusste. Stattdessen habe er sie für normale Mieter gehalten.

Am vergangenen Freitag hatten Terroristen die Konzerthalle Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk bei Moskau gestürmt und mindestens 139 Menschen getötet. Rund 200 weitere wurden verletzt. Später bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten vermuten den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) dahinter.

Nach Einschätzung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB wird die Zahl der Komplizen der Attentäter noch weiter steigen. Es seien noch mehr als die bislang festgenommenen elf Verdächtigen, sagte FSB-Chef Alexander Bortnikow den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Interfax, RIA und Tass zufolge.

Geheimdienst behauptet, weiteren Anschlag verhindert zu haben

Unterdessen teilte der FSB mit, er habe einen weiteren Anschlag in der Region Samara vereitelt. Dahinter habe angeblich ein Mitglied der paramilitärischen Organisation „Russischer Freiwilligenkorps“ gesteckt, die aufseiten der Ukraine kämpft. Unabhängig überprüft werden konnte dies zunächst nicht.

Schon kurz nach dem Terroranschlag bei Moskau hatten russische Politiker und Propagandisten die IS-Bekennerschreiben abgetan und stattdessen ohne Vorlage von Beweisen behauptet, die Ukraine stecke hinter dem Verbrechen.

Dies wiederholte Bortnikow nun: Geheimdienste westlicher Staaten sowie der Ukraine hätten den Anschlag gebraucht, um Panik in Russland auszulösen, sagte der FSB-Chef. „Die USA, Großbritannien und die Ukraine stecken hinter dem Angriff auf die Moskauer Konzerthalle.“ Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, sei ein „legitimes Ziel“, fügte Bortnikow hinzu.

„Die Lügen werden jetzt offiziell verbreitet“

Auch der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, machte die Ukraine verantwortlich für den Anschlag auf die Konzerthalle bei Moskau. Das russische Nachrichtenportal Shot veröffentlicht ein Video, in dem einer seiner Reporter Patruschew im Vorbeigehen nach den Verantwortlichen fragt: „ISIS oder Ukraine?“ Patruschew antwortet: „Natürlich die Ukraine.“ Patruschew verfügt als Sekretär des wichtigen Sicherheitsrates, dessen Vorsitz Präsident Wladimir Putin hat, viel Einfluss und ist ein enger Vertrauter des Staatschefs.

Die Ukraine wies auch die jüngsten Vorwürfe Russlands zurück: Das seien Lügen, erklärt der enge Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, auf dem Kurznachrichtendienst X. „Die Lügen werden offiziell verbreitet von Patruschew und danach vom FSB-Chef Bortnikow.“ (dpa/Reuters)