Steinmeier bei Biden Blitzbesuch in schweren Zeiten

Frank-Walter Steinmeier ist in seiner mehr als sechsjährigen Amtszeit als Bundespräsident schon viel gereist. Nach Washington kam er indes noch nie, auch US-Präsident Joe Biden hat er in dieser Funktion noch nicht getroffen.

Das hat sich nun überraschend geändert: Mit einem Tag Vorlauf wurde für diesen Freitag ein kurzes Treffen der beiden Staatsoberhäupter im Weißen Haus angekündigt. In Bidens Tagesvorschau heißt es über den Termin: Steinmeier werde „vorbeischauen“ („drops by“), was zeigt, wie wenig Zeit dafür eingeplant wurde.

Steinmeier hielt sich noch in Kap Verde auf, wo er einen zweitägigen Staatsbesuch absolviert hatte, als der Termin bekannt wurde. Er wollte von dort eigentlich nach Portugal weiterfliegen, um an diesem Freitag in Porto am 18. Arraiolos-Treffen nicht-exekutiver Staatspräsidenten der Europäischen Union teilzunehmen.

Über den genauen Grund für den Überraschungsbesuch war zunächst wenig bekannt. Offiziell nannte das Weiße Haus den Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft, der an die Ankunft erster deutscher Siedler in Philadelphia im Jahr 1683 erinnert.

Treffen mit dem CIA-Chef

Die amerikanische Regierungszentrale verwies aber explizit auch auf die „gemeinsame Verpflichtung, der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Invasion zu helfen“. Als Erstes stand daher auch ein Treffen Steinmeiers mit CIA-Chef William Burns auf dem Programm.

Das Gespräch der beiden Präsidenten wiederum war für 16.05 Uhr angekündigt. Erwartet wurde, dass Biden versuchen würde, Zweifel zu zerstreuen, dass die weitere Finanzierung der Ukraine-Hilfe wegen der Blockadehaltung mancher Republikaner im Kongress auf der Kippe stehen könnte.

Sorge um die Ukraine-Hilfe

In einem am Wochenende beschlossenen Übergangshaushalt sind keine weiteren Milliarden für das von Russland attackierte Land enthalten. Biden hat aber bekräftigt, dass die von ihm angekündigten 24 Milliarden Dollar bald freigegeben würden und die USA auch weiterhin fest an der Seite der Ukraine stünden.

Dennoch zeichnet sich ab: Europa und insbesondere Deutschland sollten sich besser darauf einstellen, dass Washington künftig noch mehr Engagement der Europäer einfordern wird. Im kommenden Jahr wird ein neuer US-Präsident gewählt, und bei den Republikanern wächst die Zahl derjenigen, die ein Ende der Ukraine-Hilfe fordern.

Der SPD-Politiker Michael Roth sieht daher auch eine Chance in Steinmeiers Abstecher in Washington. „In Zeiten eines wieder grassierenden Antiamerikanismus ist der Besuch des Bundespräsidenten im Weißen Haus wichtiger denn je“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses dem Tagesspiegel. „Vielen in Deutschland und Europa scheint nach wie vor unklar zu sein, dass im Wesentlichen die USA mit ihrer massiven Nato-Präsenz unsere Sicherheit und unseren Frieden garantieren.“

Seit seinem Amtsantritt war Steinmeier schon dreimal in den USA. Dass Washington bislang noch nicht auf seiner Reiseliste stand, hatte viel mit Donald Trump zu tun, aber auch mit dem Terminkalender eines US-Präsidenten.

Bei der ersten USA-Reise nach Kalifornien 2018 saß Trump, den Steinmeier im Wahlkampf 2016 als „Hassprediger“ bezeichnet hatte, noch im Weißen Haus. An einem Treffen hatte wohl keiner der beiden Interesse. 2019 besuchte Steinmeier dann Boston.

Die dritte Reise führte Steinmeier im November 2022 nach New York. Aber für ein vom Bundespräsidialamt angestrebtes Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus war auch da keine Zeit.