Ukraine-Invasion Tag 439 Munitionsmangel nur vorgetäuscht? Prigoschins falsches Spiel mit Moskau

„Wo zum Teufel ist die Munition?“, brüllte ein sichtlich wütender Jewgeni Prigoschin am 4. Mai in die Kamera (wir berichteten hier). Wieder einmal beklagte er sich, dass seine Truppen zu wenig Munition aus Moskau bekämen. Das führe zu hohen Verlusten in seiner Truppe.

Ziel seines Zorns waren die Generäle in Moskau, also das Verteidigungsministerium. Prigoschins Drohung: Bis zum 10. Mai würden seine Männer die Stellungen in Bachmut räumen, wenn der Nachschub nicht käme. Das wäre einer Kapitulation Russlands im Kampf um Bachmut gleichgekommen. Kein Wunder, dass Prigoschin am Wochenende verkündete, das Verteidigungsministerium in Moskau habe eingelenkt und versprochen, mehr Munition zu liefern. Wagner will nun weiterkämpfen. Am Montag rückten seine Männer laut Prigoschin weitere 130 Meter in der Stadt vor.

Wie es um Wagners Munitionslager bestellt ist, weiß wohl nur Prigoschin selbst. Informationen aus Bachmut deuten aber darauf hin, dass die Söldner in den letzten Wochen keinen Munitionsmangel hatten. Am 4. Mai feuerte Wagner 520 Mal auf ukrainische Stellungen in Bachmut, die höchste Schussfrequenz an der gesamten Front. Laut ukrainischen Soldaten, die in und um Bachmut im Einsatz sind und mit denen der polnische Militäranalyst Konrad Muzyka gesprochen hat, ist die Intensität des Artilleriebeschusses seit Wochen konstant.

Wer sich aktuelle Videos aus Bachmut ansieht, kann kaum von einem Munitionsmangel ausgehen. Die verbliebenen Gebäude der Stadt, ohnehin nur noch Betongerippe, werden nach und nach in Schutt und Asche gebombt. Videos von Phosphorbombenabwürfen, die weite Teile der Stadt in gleißendes weißes Licht tauchen und tausende kleine Feuer entfachen, machten in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken die Runde.

Bleibt die Frage, warum Prigoschin mit großer Geste Unsinn verbreitet? Eine mögliche Erklärung: Der Kreml hatte eine Eroberung Bachmuts bis zum Nationalfeiertag am 9. Mai vorgegeben, um an diesem Tag wenigstens einen kleinen Sieg verkünden zu können. Der angebliche Munitionsmangel könnte eine Entschuldigung dafür sein, das Ziel nicht erreicht zu haben. Jetzt wird es eine Siegesfeier in einem Krieg, den Russland nicht mehr gewinnen kann. Aktuell nicht einmal in Bachmut.

