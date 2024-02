Ukraine-Invasion Tag 728 Erinnerungen an ukrainische Städte, die vom Krieg gegen Russland in Trümmern liegen

Trümmer, wo sonst prächtige Bauten standen. Verlassene Innenstädte, wo sonst Menschen in Cafés saßen. Stille statt Kinderlachen. Mehr als 200 ukrainische Städte und Dörfer sollen nach Angaben der ukrainischen Behörden in dem inzwischen zwei Jahre andauernden Krieg stark beschädigt worden sein. Kaum wiederzuerkennen sind sie. Ob sie eines Tages wieder aufgebaut werden, ist unklar. Ganz die alten werden sie gewiss nie wieder sein.

Der „Kyiv Independent“ hat nun eine Fotoserie zusammengestellt (die Bilder können Sie sich hier anschauen), in der ukrainische Orte vor und nach der russischen Invasion zu sehen sind. Dazu teilen Einheimische ihre Erinnerungen an ihr altes Zuhause.

Da ist zum Beispiel Iryna Ivanchenko, die in Kurachowe – einer strategisch wichtigen Stadt in der Oblast Donezk – groß geworden ist. Zuletzt sei sie im Juli 2023 in der Stadt gewesen, um ihre noch dort lebenden Eltern zu besuchen. Damals habe sie erfahren, dass ihre alte Schule einem russischen Angriff zum Opfer gefallen sei. „Viele Orte, die mit meiner Kindheit zu tun haben, wurden zerstört, darunter das Haus der Kultur, in dem ich früher getanzt habe, mein Kindergarten und meine Schule“, sagte Ivanchenko. Und weiter: „Ich habe Angst, meine Heimat zu verlieren und nie mehr zurückkehren zu können, weil die Russen Städte im Donbass dem Erdboden gleichmachen.“

Andrii Kiurdzhiev musste gleich zweimal sein Zuhause verlassen. 2014 floh er schon aus seiner Heimatstadt Awdijiwka, dann 2023 aus Mariupol. Er sei inzwischen emotional erschöpft, sagt er. „Ich habe kein Zuhause, nichts. Jetzt muss ich überleben und nach einem neuen Ort suchen, den ich mein Zuhause nennen kann, anstatt den Verlust des alten zu beklagen.“

