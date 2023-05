„Ukrainer haben massive Überlegenheit“ Russische Soldaten berichten von Chaos an der Front in Bachmut

Über das Wochenende haben ukrainische Truppen an den Flanken der hart umkämpften Stadt Bachmut weitere Erfolge erzielt, teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Syrskyj soll sich seit einigen Tagen in Bachmut befinden und von dort die Operation steuern, wie es aus ukrainischen Armeequellen heißt.

Die letzten Tage hätten gezeigt, schreibt Syrskyj, „dass wir auch unter solch extrem schwierigen Bedingungen voranschreiten und den Feind vernichten können. Wir kämpfen mit weniger Ressourcen als der Feind. Gleichzeitig gelingt es uns, seine Pläne zu zerstören.“

Die russischen Truppen auf der Gegenseite berichten derweil, dass die ukrainischen Einheiten in jeder Hinsicht überlegen seien. Laut Berichten von russischen Soldaten vor Ort herrscht in den russischen Reihen rund um Bachmut Chaos. Es gebe keine funktionierenden Kommandostrukturen, teilweise würden Rekruten in Blitzaktionen ohne klare Befehle an die Front verlegt, um Löcher in der Verteidigung zu schließen.

Ein ehemaliger Offizier der ukrainischen Armee berichtet auf Twitter unter Berufung auf Aussagen von Kriegsgefangenen, dass Reserveeinheiten ohne Training und Einweisung innerhalb von Tagen an die Front beordert wurden. Diese Einheiten seien dann weitgehend aufgerieben worden, mit Verlusten von fast der Hälfte der Soldaten. Die Moral der russischen Truppen nehme rapide ab.

Laut den Aussagen der russischen Gefangenen habe es an der Front kaum Kommandeure gegeben. Teilweise hätten Wagner-Soldaten das Kommando über die frischen Truppen übernommen und diese schlecht behandelt. Wagner habe die Rekruten in die besonders gefährlichen Missionen geschickt, was für erhebliche Konflikte sorge.

Moskau schickt Gefangene in den Kampf

Die Lage habe sich verschlimmert, seit das russische Verteidigungsministerium Gefangene an die Front schicke, schreibt der ukrainische Reserveoffizier weiter; eine Praxis, die bisher der Wagner-Gruppe vorbehalten war. Auch der ukrainische Generalstab berichtete am Montag, dass rund 1000 russische Gefangene in der Ostukraine im Einsatz seien.

Ein russischer Freiwilliger, der sich Murz nennt, berichtet derweil auf dem Messenger Telegram, dass die Ukrainer bei ihren Vorstößen an der Südflanke von Bachmut „keinerlei Munitionsmangel“ hätten. Die ukrainischen Kräfte würden vor allem auf solche Stellungen und Einheiten vorrücken, die von den monatelangen Kämpfen stark geschwächt seien. Zudem hätten die Ukrainer „eine massive Überlegenheit“ in der Luft, indem sie auf große Drohnenverbände zurückgriffen und gleichzeitig jede Aktivität russischer Drohnen mit Störsignalen unterdrückten.

Die Berichte der Gefangenen und von Murz lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber fügen sich in das Bild, das zahlreiche Berichte in den vergangenen Tagen von der Lage um Bachmut zeichneten.

Die Strategie der Ukraine unterscheidet sich laut Murz vom Vorgehen der Wagnergruppe. Es würde keine „Fleischwolftaktik“ angewendet, bei der viele Soldaten solange auf die Verteidigung zustürmen, bis sie erobert ist. Gebe es signifikante Gegenwehr der russischen Seite, zögen sich die ukrainischen Soldaten zurück. Ukrainische Artillerie nehme dann die russischen Stellungen unter Beschuss. Wenn genug Soldaten auf der Gegenseite verwundet seien, griffen die Ukrainer erneut an.

Das Ziel der ukrainischen Truppen, wie schon am Freitag ein in Bachmut kämpfender Soldat dem Tagesspiegel bestätigte: Die Einkreisung der russischen Truppen in der Stadt.

Allerdings: In Bachmut selbst rücken Wagner-Söldner weiter vor. Ukrainische Einheiten kontrollieren nur noch wenige Straßenzüge der einst 70.000 Einwohner zählenden Stadt.

Der russische Soldat Murz geht aber noch von einem breiter gefassten Ziel der Militärführung in Kiew aus: Ukrainische Truppen würden demnächst in weiteren Städten im Donbas Gegenstöße auf schwach besetzte Verteidigungslinien starten. Moskau müsse dann Truppen aus anderen besetzten Gebieten abziehen. Dort böten sich dann wiederum Lücken für Angriffe der Ukrainer.

Auf die schlechte Moral der russischen Truppen deuteten auch Äußerungen des Wagner-Chefs, Jewgeni Prigoschin, am Freitag hin. Er hatte der russischen Armee vorgeworfen, die „Flucht“ ergriffen zu haben. „Die Front kollabiert“, schimpfte er am Freitag. Die Schilderungen der russischen Soldaten scheinen diese Einschätzungen zu bestätigen.

Bereits am Wochenende hatte die Ukraine einige Erfolge rund um Bachmut gemeldet: Am Freitag hatte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar in Onlinenetzwerken mitgeteilt, die ukrainische Armee habe zwei Kilometer Gebiet nahe Bachmut zurückerobert.

Einen Tag später meldete die ukrainische Armee Fortschritte in „einigen Gebieten“. Am Sonntag teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit, die eigenen Truppen hätten „mehr als zehn“ russische Stellungen am nördlichen und südlichen Stadtrand eingenommen.

Die Schlacht um Bachmut ist die am längsten andauernde und blutigste des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Bei den Kämpfen in Bachmut spielt die russische Söldnertruppe Wagner eine zentrale Rolle.

Prigoschin beklagte zuletzt immer wieder fehlende Unterstützung durch das russische Verteidigungsministerium sowie den Armee-Generalstab. Zuletzt prangerte er insbesondere einen Mangel an Munition für seine Kämpfer an und drohte dabei auch mit dem Abzug der Wagner-Gruppe aus Bachmut.

Die vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählende Stadt ist mittlerweile weitgehend zerstört und verlassen. Die Einnahme von Bachmut hat jedoch angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte mit großen Verlusten für beide Seiten hohe symbolische Bedeutung erlangt. (mit AFP)