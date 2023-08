Tagesspiegel Plus „Vergießt Blut, tötet ihre Soldaten“ : Schweden wird durch Koranverbrennungen zur Zielscheibe von Al Qaida

In einem Video hat die islamistische Terrorgruppe Al Qaida zu Anschlägen in Schweden aufgerufen. Die Regierung warnt, das Land befinde sich in der schwierigsten Sicherheitslage seit dem Zweiten Weltkrieg.