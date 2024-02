Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl Russischer Präsident Putin hält Rede zur Lage der Nation

Rund zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland hält Präsident Wladimir Putin am Donnerstag seine alljährliche Rede zur Lage der Nation. Putin wird ab 10.00 Uhr MEZ in einem Kongresszentrum nahe des Roten Platzes in Moskau sprechen. Kreml-Sprecher Dmitri hatte zuvor erklärt, Putin werde die Rede „persönlich“ verfassen, jedoch keine Angaben zu deren Inhalt gemacht.

Putin selbst verkündete lediglich, er werde in der Ansprache auf die bevorstehenden Wahlen eingehen, bei denen er sich eine weitere sechsjährige Amtszeit sichern will. Die Opposition ist nicht zugelassen. Sein bisher schärfster Gegner, Alexej Nawalny, wird an diesem Freitag zu Grabe getragen. Der Kremlkritiker war vor einigen Tagen in einem Straflager am Polarkreis gestorben. Offiziell ist die Todesursache unbekannt.

Möglicherweise könnte auch die Bitte pro-russischer Separatisten in Moldau um „Schutz“ durch Moskau vom Mittwoch Thema sein.

Zwei Jahre nach Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine ist Putin in einer stärkeren Position als vergangenes Jahr, als sich die russische Armee aus Gebieten zurückziehen musste. Russland meldete jüngst die Einnahme der hart umkämpften Stadt Awdijiwka, während der Ukraine die Munition ausgeht.

Zuletzt hatte Putin im Februar 2023 die Rede zur Lage der Nation gehalten und dabei die Aussetzung des Atom-Abrüstungsvertrags New Start verkündet. Im ersten Kriegsjahr hatte er die Rede ausfallen lassen. (AFP/dpa)