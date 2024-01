Spalten Bauernproteste die Gesellschaft? Özdemir warnt vor „Zuständen wie in den USA“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht in den teilweise sehr emotionalen Bauernprotesten die Gefahr einer zunehmenden Spaltung der deutschen Gesellschaft.

Die Menschen auf dem Land hätten das Gefühl, abgehängt zu sein, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Sie sorgen sich, dass sie in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder kommen.“

„Das ist ein gefährlicher Spaltpilz, der zu Verhältnissen wie in den USA führen kann: Man redet nicht mehr miteinander, man glaubt einander nicht mehr und man unterstellt sich gegenseitig alles Böse dieser Welt“, so Özdemir. Das Ziel müsse sein, das Land „in der Mitte zusammenzuhalten“.

Am Montag hatten Landwirte eine bundesweite Aktionswoche gegen die bereits abgeschwächten agrarpolitischen Pläne der Ampel-Koalition gestartet. Konkret richten sich die Proteste gegen die schrittweise Kürzung von Subventionen für Agrar-Diesel.

Wir haben ein massives Problem, wenn die Interessen von Verbrauchern und Landwirtschaft auseinandergehen. Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister

Özdemir rief nun dazu auf, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden, denn die Interessen der Verbraucher und der Landwirtschaft klafften auseinander.

„Der Verbraucher will mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Umwelt- und Artenvielfalt - und das ist auch gut so“, sagte Özdemir. „Aber er kauft nicht so ein, auch wenn er es sich leisten könnte.“

Verstärkte Proteste für Mittwoch angekündigt © dpa/Stefan Sauer Die deutschen Bauern wollen ihre Proteste gegen Kürzungen der Subventionen am Agrar-Diesel durch die Bundesregierung am Mittwoch wieder verstärken. „Für heute haben wir einen ruhigeren Tag eingelegt, morgen wird wieder nachgelegt“, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, den TV-Sendern RTL/ntv am Dienstag. Man sei mit der teilweisen Rücknahme von Steuererhöhungen für seine Branche durch die Ampel-Regierung nicht zufrieden. „Zu viel ist zu viel - es reicht und es muss zurückgenommen werden“, sagte Rukwied.

Es könne nicht sein, dass der Landwirt die Rechnung für die Wünsche der Verbraucherinnen und Verbraucher zahle, erklärte der Minister.

„Wenn wir beispielsweise mehr Tierschutz im Stall wollen, muss das finanziert werden, etwa durch eine Tierwohlabgabe“, sagte Özdemir. Das würde eine maßvolle Belastung beim Fleisch bedeuten - um wenige Cent pro Kilo.

Der Minister rief in diesem Zusammenhang zu einem parteiübergreifenden Bündnis für eine Tierwohlabgabe auf. „Das Geld käme der Landwirtschaft zugute.“

Zugleich bestritt Özdemir, dass die Pläne zur Streichung der Subventionen für Agrardiesel aus seinem Ministerium kommen. Er habe sich als Minister gegen jede Einschränkung beim Agrardiesel ausgesprochen.

Wüst fordert vom Bund eine Agrar-Allianz Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat angesichts der anhaltenden Bauernproteste ein Gremium analog zur Kohlekommission vorgeschlagen. Es sei Zeit für eine „breite Agrar-Allianz“ und einen „Gesellschaftsvertrag für die heimische Landwirtschaft“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“. Der Bund solle demnach eine Kommission mit allen relevanten Interessenvertretern zur Zukunft der Landwirtschaft einberufen. Aus Sicht des NRW-Regierungschefs sollten unter der Koordination des Bundes Vertreter der Landwirtschaft, von Politik, Einzelhandel, Umwelt- und Tierschutzverbänden, Gewerkschaften und Wissenschaft zusammenkommen. Die Landwirtschaft müsse stark bleiben, viele Betriebe hätten aber bereits aufgegeben. „Das Höfesterben ist real.“ Die Ampel-Koalition habe ihre Beschlüsse „einem ganzen Berufsstand einfach vor den Latz geknallt“, kritisierte Wüst. (dpa)

Mit den zunächst gefassten Beschlüssen wären die Landwirte überproportional betroffen gewesen, mahnte er. Er sei froh, dass die Bundesregierung die Streichung der Subventionen „an entscheidender Stelle korrigiert“ habe.

Bereits am Montag hatte Özdemir Kritik der Union an der Ampel-Koalition zurückgewiesen. In den vergangenen 40 Jahren seien die Agrarminister in 31 Jahren von CDU und CSU gestellt worden.

Lob für „gesetzeskonforme“ Proteste

Zudem warnte Özdemir vor der Vereinnahmung der Proteste durch rechte Gruppierungen. Leider gebe es bei den Protesten der Landwirte Trittbrettfahrer, die „alles im Schilde führen, nur nicht die Interessen der Bauern. Ginge es nach der AfD, würde die Landwirtschaft einfach gar keine Subventionen mehr bekommen“, sagte er.

„Ich hoffe, dass es ihnen gelingt, den Protest weiterhin so zu organisieren, dass sich die Trittbrettfahrer nicht in den Vordergrund spielen“, so Özdemir.

Am Dienstag hatte Özdemir den Bauernverbänden dafür gedankt, dass die Proteste der Landwirte bislang „überwiegend absolut friedlich und gesetzeskonform“ gewesen seien.

Zuvor hatte er am Montag zu Beginn der bundesweiten Protestwoche von Landwirten erklärt, dass die Mehrheit der deutschen Landwirtinnen und Landwirte „ihre Anliegen mit demokratischen Mitteln“ vertrete. „Das ist ihr gutes Recht“, sagte er.

Die deutschen Landwirte genießen dabei großen Rückhalt in der Bevölkerung. 81 Prozent der Deutschen haben laut einer Forsa-Umfrage für den „Stern“ Verständnis für die Bauern. Lediglich 18 Prozent haben kein Verständnis dafür, dass beim Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung Autobahnzufahrten und Verkehrsknotenpunkte in ganz Deutschland blockiert werden. Ein Prozent der Befragten äußerte keine Meinung.

Am größten ist die Unterstützung für den Bauern-Protest den Angaben zufolge bei Anhängern der AfD: 98 Prozent signalisierten Verständnis. Auch die Wähler von CDU und CSU unterstützen zu 79 Prozent das Vorgehen der Landwirte. Sogar bei Anhängern der Ampel-Koalition überwiegt das Verständnis: 80 Prozent der FDP-Wähler sympathisieren mit den Landwirten, ebenso 70 Prozent der SPD-Anhänger. Bei Grünen-Wählern hingegen ist der Wert mit 61 Prozent deutlich niedriger.

Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass der Bauern-Protest von Großstadt-Bewohnern und Landbevölkerung unterschiedlich beurteilt wird. Während in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern 73 Prozent Verständnis haben, sind es in Orten mit weniger als 5000 Einwohnern 88 Prozent. (Reuters, epd)