Bundesweite Termine für Demos gegen rechts Hier wird am Wochenende gegen die AfD protestiert

100.000 Menschen in Berlin, mindestens 100.000 in München, 70.000 in Köln. Nach dem Bekanntwerden eines Vernetzungstreffens radikaler Rechter in Potsdam sind am vergangenen Wochenende deutschlandweit Hunderttausende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Beeindruckende Drohnenbilder zeigen Menschenmassen in zahlreichen deutschen Städten.

Der Tagesspiegel berichtete von den Protesten in Berlin und Brandenburg. Im Nachgang berichteten uns viele Leser und Leserinnen, dass sie zwar gerne an der Kundgebung in Berlin teilgenommen, allerdings erst viel zu spät davon erfahren hätten. So schreibt beispielsweise „Magritte“ in einem Kommentar: „Ich wäre gegangen, wenn ich davon gewusst hätte.“

Das Feedback möchten wir gerne zum Anlass nehmen und eine Liste mit bundesweiten Terminen für Demos gegen rechts zur Verfügung stellen. Hier erfahren Sie, in welchen deutschen Großstädten in den nächsten Tagen protestiert wird, wer zu den Demonstrationen aufruft und wann die Kundgebungen starten.

Demos gegen rechts am Wochenende

Am Samstag, den 27. Januar 2024, findet der „Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ statt. Der Tag wurde von den Vereinten Nationen anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 eingeführt.

Anlässlich dieses Gedenktags finden bundesweit zahlreiche Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen gegen rechts statt. Eine Übersicht der Veranstaltungen (alphabetisch sortiert nach Bundesländern) finden Sie hier.

Berlin und Brandenburg

Samstag (27.01.2024): Demos in Berlin und Brandenburg Berlin, Pankow Motto: „Lichterkette für ein solidarisches und gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus“ Veranstalter: „Lichterkette Pankow“ Start: 18 Uhr, Ehemaliges Jüdisches Waisenhaus (Berliner Straße 121, 13187 Berlin)

Eichwalde Motto: „So hat es damals auch angefangen“ Veranstalter: „Bündnis für Demokratie Eichwalde“ Start: 16 Uhr, Marktplatz

Gerswalde Motto: „Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus“ (Anmerkung der Veranstalter: Bringt Kerzen mit!) Veranstalter: „Dorfinitiative Füreinander“(Quelle: Aktionsbündnis Brandenburg) Start: 16 Uhr, Marktplatz

Oberhavel Motto: „Oberhavel hält zusammen #unteilbar“ Veranstalter: „Finken Oberhavel“ Start: 13 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Storkow Motto: „Demokratie verteidigen!“ (Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt) Veranstalter: SPD Start: 10 Uhr, Ernst-Thälmann-Straße / Ecke Berliner Straße

Zossen Motto: „Nie wieder!“ Veranstalter: Stadtverwaltung Zossen und Evangelische Kirchengemeinde Zossen Start: 17 Uhr, Saal der Kirchengemeinde Zossen (Kirchplatz 4)

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

Sonntag (28.01.2024): Demos in Berlin und Brandenburg Rangsdorf Motto: „Gemeinsam gegen den Rechtsruck – Rangsdorf bleibt bunt“ Veranstalter: Grüne Jugend Start: 14 Uhr, vor dem Rathaus

Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

In Berlin demonstrierten am 21. Januar 2024 mehrere tausend Menschen gegen rechts und die AfD. © AFP/Christian Mang

Baden-Württemberg

Demos am Sonntag (28.01.2024) in Baden-Württemberg Esslingen Motto: „Gemeinsam gegen Rechts“ Veranstalter: DGB und ver.di Start: 15 Uhr, Marktplatz

Ludwigsburg Motto: „Für Demokratie, für Vielfalt“ Veranstalter: Die Grünen Start: 15 Uhr, Synagogenplatz

Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

In Berlin demonstrierten am 21. Januar 2024 mehrere tausend Menschen gegen rechts und die AfD. © IMAGO/Achille Abboud

Bayern

Demos am Sonntag (28.01.2024) in Bayern Ebersberg Motto: „Gemeinsam gegen Rechts“ Veranstalter: „Bunt statt Braun“ Start: 16:30 Uhr, Marienplatz

Lindenberg im Allgäu Motto: „Gemeinsam gegen Rechts“ Veranstalter: Die Grünen Start: Stadtplatz, 14 Uhr



In München demonstrierten am 21. Januar etwa 300.000 Menschen gegen die AfD. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Sachelle Babbar

Hamburg

Demos am Samstag (27.01.2024) in Hamburg Buchholz Motto: „Demokratie verteidigen“ Veranstalter: „Buchholzer Bündnis“ Start: 13 Uhr, Peets Hoff, Buchholz

Hamburg Harburg Motto: „Harburg steht zusammen – Wir schützen unsere Demokratie!“ Veranstalter: Bündnis „Harburg steht zusammen“ Start: 17 Uhr, Herbert-und-Greta-Wehner-Platz

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

In Hamburg haben am Freitag 19.01.2024 mehrere Tausend Menschen auf dem Jungfernstieg gegen Rechtsextremismus demonstriert. © imago/epd/IMAGO/Stephan Wallocha

Hessen

Hessen: Demos am Samstag (27.01.2024) in Hessen Eschwege Motto: „Eschwege steht auf gegen Hass und Hetze“ Veranstalter: Bündnis „Bunt statt Braun“ Start: 11 Uhr, Marktplatz

Marburg Motto: „Marburg gegen rechts“ Veranstalter: Stadt Marburg Start: 15 Uhr, Erwin-Piscator-Haus

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

Mecklenburg-Vorpommern

Demos am Samstag (27.01.2024) in Mecklenburg-Vorpommern Wismar Motto: „Für ein Wismar ohne Hass und Hetze“ Veranstalter: Bündnis „Wismar für alle“ Start: 12 Uhr, Bahnhofsvorplatz (Kundgebung vor dem Rathaus um 13 Uhr)

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

Am 19. Januar 2024 trotzten zahlreiche Menschen in Stralsund Graupelwetter und Schneefall. © dpa/Stefan Sauer

Niedersachsen

Menschen nehmen in Darmstadt bei strömendem Regen an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und die AfD teil (23. Januar 2024). © dpa/Boris Roessler

Nordrhein-Westfalen

In Köln kamen am 21. Januar 2024 rund 70.000 Demonstranten zusammen, um gegen die AfD und Rechtsextremismus zu protestieren. © imago/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Rheinland-Pfalz

Demos am Samstag (27.01.2024) in Rheinland-Pfalz Bitburg Motto „Nie wieder ist jetzt - Eifelkreis gegen rechts“ Veranstalter: „Bündnis für Demokratie“ und „Eifelkreis gegen rechts“ Start: 14 Uhr, Bedaplatz

Kaiserslautern Motto: „Nie wieder ist jetzt – Gemeinsam gegen den Rechtsruck“ Veranstalter: Bündnis „Kaiserslautern gegen rechts“ Start: 11 Uhr, Stiftskirche Kaiserslautern

Neustadt an der Weinstraße Motto: „Alle zusammen gegen den Faschismus!“ Veranstalter „Regionales Bündnis gegen Rechts Neustadt“ (Quelle: Die Grünen) Start: 11:55 Uhr, Demo an der Festwiese (Parkplatz) / 15 Uhr, Wahnwache am Marktplatz

Worms Motto: „Alle zusammen gegen die AfD“ Veranstalter: „Runder Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus“ und Grüne Jugend Start: 11 Uhr Kundgebung, 12 Uhr Demonstration, Otto-Wels-Platz

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

Sachsen

Demos am Samstag (27.01.2024) in Sachsen Bautzen Motto: „Gemeinsam gegen den Rechtsextremismus“ Veranstalter: (Quelle: „Kinder- und Jugendzentrum TiK“) Start: 14 Uhr, Hauptmarkt

Plauen Motto: „Zusammen gegen rechts!“ Veranstalter: Linksjugend (Quelle: „Vogtland Vernetzt“) Start: 13 Uhr, Altmarkt

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

In Dresden gingen am 21. Januar 2024 zahlreiche Demonstranten unter dem Motto „Zusammen gegen Rechts“ auf die Straße. © Imago/Sylvio Dittrich

Sachsen-Anhalt

Demos am Samstag (27.01.2024) in Sachsen-Anhalt Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) Motto: „Haltung zeigen in MSH“ Veranstalter: Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ Start: 14 Uhr, Markt Sangerhausen

Wittenberg Motto: „Klare Kante gegen rechts“ Veranstalter: „Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt“ Start: 16 Uhr, Marktplatz

Städte in alphabetischer Reihenfolge. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Demokrateam.org, Deutscher Gewerkschaftsbund

Schleswig-Holstein

Demos am Sonntag (28.01.2024) in Schleswig-Holstein Eckernförde Motto: „Gemeinsam Haltung zeigen für Demokratie“ Veranstalter: „Eckernförder Bündnis gegen Rechts“ („Runder Tisch gegen rechts“) Start: 14 Uhr, Hafenspitze

Neumünster Motto: „Demokratie stärken – gegen Hass und Hetze“ Veranstalter: „Runder Tisch für Toleranz und Demokratie“ Start: 13 Uhr, Großflecken

Schleswig Motto: „Nie wieder ist jetzt!“ Veranstalter: „Bündnis für Demokratie“ (Quelle: Die Grünen) Start: 15 Uhr, Stadtfeld



In Kiel kamen am 19. Januar 2024 rund 8.000 Demonstranten am Bootshafen zusammen. © dpa/Felix Müschen

Thüringen

„Wir sind die Brandmauer“: Berlin demonstriert am 3. Februar

Auch in den nächsten Wochen wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. In Berlin rufen etwa 160 Organisationen für den 3. Februar zu einer Protestaktion unter dem Motto „#WirsinddieBrandmauer“ auf. Dabei soll eine Menschenkette als symbolische Brandmauer gegen rechts den Bundestag schützen.