Was ist passiert?

Spahn kündigt kostenlose Corona-Schnelltests für alle an: Wer will, soll sich bald kostenlos auf das Virus testen lassen können – mithilfe von Antigen-Schnelltests. Was der Gesundheitsminister genau plant.

Das Einfamilienhaus im Faktencheck: Der Wunsch nach einem Eigenheim ist groß. Das verbraucht jedoch viel Fläche und viel Energie. Wie schädlich sind die eigenen vier Wände für Umwelt und Klima wirklich?

Merkels Osterdilemma – und die Angst vor der dritten Welle: Kann Osterurlaub möglich sein? Viele Bürger suchen schon Unterkünfte im Inland. Die Beherbergungsbranche ist in Existenzsagst - droht eine Klagewelle?

Berlin will sich nicht erpressen lassen: Georg Friedrich Prinz von Preußen kündigte an, Leihgaben aus regionalen Schlossmuseen zurückziehen zu wollen. Berlins Kultursenator bezieht dazu klar Position.

Was wurde diskutiert?

Kulturkampf um das Einfamilienhaus: Für die einen bedeutet es die große Freiheit, für die anderen piefige Spießigkeit. Das Einfamilienhaus polarisiert – eigentlich zu unrecht, kommentiert Anna Sauerbrey.Version:0.9 StartHTML:0000000306

Die Sonderrolle des Fußballs: Hansi Flick hat vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Doch Pauschalisierungen wie im Disput mit Karl Lauterbach helfen in der Pandemie nicht, argumentiert Michael Rosentritt.

Krisen und Kaiserreichsjubiläum: Die Idee des Nationalstaates ist beliebt, aber unnütz – Nationen haben sich überlebt. Ein Plädoyer für ein Europa von unten, hat Andrea Dernbach geschrieben.

Altmaiers Corona-Politik: Der Minister wollte per Beschwichtigungsgipfel die Empörungswelle brechen. Doch im Amt ist er nur noch, weil Merkel einen ihrer Gegner stoppen will, analysiert Alfons Frese.

Was können Abonnenten lesen?

Die SPD will den Kanzler stellen: Ein Kandidat ohne große Zugkraft, miese Umfragen, wenig Machtperspektiven. SPD-Generalsekretär Klingbeil muss den Trend umkehren. Wie er das anstellen will.

Bei „Höhle der Löwen“ gescheitert – bei Aldi und Rossmann gelandet: Die Entwickler der Ersatzmilch Vly setzen auf Erbsenprotein. Nun steht der vegane Drink deutschlandweit in 6000 Supermärkten im Regal, sogar beim Discounter.

Acht Dinge sollten Sie bei einer Abfindung beachten: Abfindungsverträge sind sinnvoll für beide Seiten. Doch wer seine Recht nicht kennt, kann hier schnell vom Arbeitgeber um hohe Summen gebracht werden.

Fasten im Selbsttest: Sie wollen ab Aschermittwoch auf’s Essen verzichten? Unser Autor hat es schon mal ausprobiert und berichtet, warum den ersten Hungertagen gute Laune folgt.

Was können wir unternehmen?

Kochen: In Folge 17 unserer Schnelle-Küche-Reihe pfeifen wir uns kurz vor Aschermittwoch noch was Nahrhaftes ein. Fastenkrapfen!

Lesen: „Kindheit“, „Jugend“, „Abhängigkeit“: Die eindrücklichen autobiografischen Bücher der 1976 verstorbenen dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen.

Eine Serie schauen: Amazon Prime versucht sich an einer Neuauflage von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Ein Porträt der Drehbuchautorin Annette Hess lesen Abonnenten an dieser Stelle.

Kunst bestaunen: Die Stiftung Brandenburger Tor gibt Online-Einblicke in Gerhard Richters Atelier.

Was wird wichtig?

Heute Abend um 21 Uhr trifft RB Leipzig in Budapest auf Liverpool. Den Vorbereicht zum Champions-League-Spiel lesen Sie hier.

Wegen der Corona-Krise findet der politische Aschermittwoch der Parteien in diesem Jahr erstmals digital statt. Aus der Reihe unnützes Wissen dazu: Die Tradition geht auf einen Viehmarkt im 19. Jahrhundert im niederbayerischen Vilshofen zurück, später folgten dort Kundgebungen des Bauernbundes.

Um 12 Uhr stellt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt Strategie für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und neue Virus-Varianten vor.

Zahl des Tages!

70 - Prozent mehr Biogeflügel haben Kunden im Jahr 2020 gekauft als im Jahr zuvor. Die Absatzmenge von rotem Fleisch (Rind, Schwein, Ziege, Lamm) stieg um immerhin 51 Prozent. Allerdings ist der mengenmäßige Marktanteil von Bio-Geflügel mit 2,6 und anderem Fleisch mit 3,6 Prozent noch immer recht übersichtlich. Hier gibt es die Hintergründe.